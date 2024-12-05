CANLI: İbrahim Hacıosmanoğlu konuşuyor

"Başkanın söylediği 'el uzatanın elini kırarım' sözünü katılıyorum. Hatta ekleyeyim, ruhunu da alırım. Bu bütün kulüplerimiz için geçerli. Camialara ve taraftarlarına sonsuz saygımız var."



"EYÜPSPOR'UN HAKKI YENDİ"



"Maça Oğuzhan Çakır'ın talimatla mı gönderildiği soruluyor. Talimatla verilmiş olsa maçta, Eyüpspor'un hakkı yendi."





Galatasaray'a yönelik eleştiriler hakkında da konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Sayın başkanın söylediği sözler, bizim Galatasaray'a antipati ile bakmamızı sağlamaz. Biz oyuncuların hocanın emeğini niye yiyelim. 'Kapıların arkasında Galatasaray konuşuyor' diyor. Biz niye konuşmayalım. Bir yerde konuştuk, Cannes'da UEFA toplantısı vardı. Ceferin ile görüştük, kafamız uyuştu. 'Sen de benim gibi biraz kırıksın' diyorum ona. Young Boys'a elenince onunla konuştuk, elendiğimiz için üzüldüm gidiyordum ülkeye. 'Niye gidiyorsun?' dedi. 'Türk takımının olmadığı kurada benim ne işim var?' dedim. O da üzüldü Galatasaray'ın elenmesine." ifadelerini kullandı.



"BANA HAKARET ETME YETKİSİNİ NEREDEN BULUYORSUN!"



Galatasaray başkanı Dursun Özbek'in şahsiyetine yönelik yaptığı eleştirilere cevap veren Hacıosmanoğlu, "Kulüplerin yarısından fazlası bizi istemezse gideriz. Yapı diyor... Şimdi yapı, yalıya döndü biliyorsunuz. Benim yalısı olan arkadaşım yok. Benim birisiyle Galatasaray aleyhine konuştuğum ispatlanırsa görevi bırakırım. Orası, Ali Bey'in (Ağaoğlu) evi. Benim de yakın akrabam olur. Orası sanki Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yalısı gibi anlatıyorlar. Ben ev sahibiyim, UEFA Başkanı'nı oturttuk, Fenerbahçe Başkanı oturdu. Ben daha samimi olsun diye gittim sandalye aldım. Koltuk mu orada önemli olan? Oradan alındı yalıya indi konu. Fenerbahçe'yi ima ediyor Dursun Başkan, 'aynı ağızdan konuşuyorlar' diyor. Bu ahlak sınırlarını zorlayan bir cümle. Bunların yarısı doğruysa ben adam değilim. İnsanların şahsiyetine dokunuyor. 'Trabzonspor başkanıyken olan fabrika ayarlarına ne zaman dönecek' diye soruyorlar. O zaman kulübü savunuyorduk. Bugün TFF başkanıyız. Ben Ali Koç'a yalakalık yapıyorum gibi konuşuyorlar. Bu insanın şahsiyetiyle alakalı. Sen benim şahsiyetime hakaret etme yetkisini nereden buluyorsun? Bir de Galatasaray gibi güzide bir kulübün başkanısın. Ali Koç aynı anda Kulüpler Birliği başkanı. Biz bütün eski defterleri kapattık dedik. Biz 58 yaşına kadar kimseye yalakalık yapmadık." ifadelerini kullandı.



"ADAMLIĞIN GEREĞİ BUDUR"



"Bu Galatasaray camiasına yakışır mı? 'Fetöş' denen örgüt beni çok sever. Bana sürekli 'Fuat Avni'den mesajlar geliyordu. 'Ayın 15'inde istifa ettiğini bildir yoksa kasetlerini yayınlayacağım' diye. Montajda usta oldukları için endişelenmedim değil. 2015'te kumarbaz başkana çıktı adımız. Ne hikmetse 2024'te aynı görüntü servis ediliyor. Bu görüntüyü yayanlar belli, FETÖ hesapları. Ama bunu Türkiye'de kullanan hesaplar Galatasaray forması giyiyor. Elbette onlar da bizim gibi FETÖ'yü lanetliyor ama benim beklentim 'TFF Başkanı hakkında FETÖ'nün propagandasını kullananlar bizden değildir' demesiydi Galatasaray'ın. Adamlığın gereği budur."



"2 BERABERLİĞİNİZ VAR, BİZ Mİ SİZE KARŞIYIZ!"





ifadelerini kullandı.