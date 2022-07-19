CANLI: Galatasaray - Pardubice

Galatasaray, Avusturya'daki hazırlık kampında Pardubice ile karşılaşıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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CANLI: Galatasaray - Pardubice
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18 Temmuz 2022 18:23
Galatasaray, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Çekya ekibi Pardubice ile karşılaşıyor.

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GALATASARAY: 0
PARDUBİCE: 0

Galatasaray'ın 11'i: Okan, Omar, Nelsson, Emin, Kazımcan, Berkan, Cicaldau, Barış Alper, Morutan, Emre Kılınç, Oğulcan

Galatasaray, bu maçın ardından 14 günlük Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.





 

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