Galatasaray, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Çekya ekibi Pardubice ile karşılaşıyor.
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GALATASARAY: 0
PARDUBİCE: 0
Galatasaray'ın 11'i: Okan, Omar, Nelsson, Emin, Kazımcan, Berkan, Cicaldau, Barış Alper, Morutan, Emre Kılınç, Oğulcan
Galatasaray, bu maçın ardından 14 günlük Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.
CANLI / 1. DEVRE
GALATASARAY: 0
PARDUBİCE: 0
Galatasaray'ın 11'i: Okan, Omar, Nelsson, Emin, Kazımcan, Berkan, Cicaldau, Barış Alper, Morutan, Emre Kılınç, Oğulcan
Galatasaray, bu maçın ardından 14 günlük Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.
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