CANLI: Galatasaray Divan Kurulu

LIVERPOOL TEBRİĞİ Dursun Özbek: "Futbol takımımız ekim ayına mutlu ve gururlu girmemizi sağladı. Liverpool maçında aldığımız galibiyeti hedeflediğimiz başarılara götürecek ateşi yakacağına inanıyoruz. Başta Okan Hocamız olmak üzere, teknik kadromuz, futbolcularımız ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Daha büyük başarılar için onların yanındayız. Birlikte hedeflediğimiz başarılara ulaşacağız." ASLANTEPE VADİSİ PROJESİ Dursun Özbek: "Sportif başarılarımızın yanında kulübümüzü geleceğe taşımak için devam eden projelerimiz var. Projeler aralıksız devam etmektedir. Özellikle çok önemsediğim Aslantepe Vadisi projesinde salon sporlarına hizmet eden tesisimiz bulunuyor. Bunun için projemizi bitirmiştik. Onaylanmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı'na iletildi. Proje onayı için beklenen husus, yapılan planlarda bazı terklerin belediye namına yapılması lazım. Sarıyer Belediyesi'ne başvurduk. Bugün veya yarın encümenden onayını bekliyoruz. Projemizin onaylanması için önünde bir engel kalmayacak. Sarıyer Belediye Başkanımız olumlu konuştu. Sonra ruhsat çıkacak ve inşaata başlayacağız."

GALATASARAY ADASI'NIN SON DURUMU

Dursun Özbek: "Ada'da yatırımlarımızın büyük kısmı bitti. Havuzla ilgili çalışmalar var. Bazı desteklere ihtiyaç var. Onu da yaptıktan sonra Ada'yla ilgili bir şey kalmıyor. İskan belgesini de aldıktan sonra yasal tüm sorumluluklarımızı yerine getirmek istiyoruz."

FLORYA İLE İLGİLİ GELİŞMELER

Dursun Özbek: Florya ile ilgili gelişmeler var. NİVAK ile çalışmalarımız devam ediyor. NİVAK firması da projeye o kadar önem veriyor ki uluslararası, ödüllü mimari yarışma açtı. Dün onunla ilgili toplantıya katıldım. Galatasaray'a yakışır bir proje olacak.

MECİDİYEKÖY İNŞAATI

Dursun Özbek: "Mecidiyeköy'de inşaatımız devam ediyor. Geçmişte ufak tefek aksaklıklar oldu. Nisan ayına kadar tamamlanmasını bekliyoruz. Bugün itibarıyla satışa koymadığımız bazı dairelerimiz var. Onlarla ilgili detaylı bilgiyi genel kurulda inşallah aktaracağım."

120 DÖNÜMLÜK BÜYÜKÇEKMECE ARAZİSİ

Dursun Özbek: "Büyükçekmece'de 120 dönümlük bir arazimiz var. Galatasaray'a gayrimenkuller kazandırmak önemli. Büyükçekmece de tesis için Galatasaray'a kazandırılmış çok önemli bir arazi. Proje yapmak için kamudan veya şahıstan bir arsa alıyorsunuz. Amacına uygun şekilde geliştirilmesi lazım. Bir arsa aldıysanız voleybol sahası yapacaksanız ona uygun, futbol sahası yapacaksanız ona uygun imar planlarının yapılması lazım. Arsayı alıp rafa kaldırmak yetmiyor. Büyükçekmece'de yönetime geldiğimizden beri uğraştığımız bir husus var; Sevgili Başkan Hasan Akgün ile konuştum, buraya Galatasaray'a ait diye totem diktik. Gelip yapayım da ne yapayım orada. Futbol altyapı tesisi, tamam yapalım. Burada soyunma odaları, konaklama tesisi, yeme içme alanı yapmam lazım. Geldiğimizde bu yoktu. Bunu yapamazsın dedi, Sayın Başkan bunları yapamazsam tesisi nasıl yapacağım dedi. Anlatmak istediğim şu, yönetimlerin bu konuya dikkat etmesi lazım. Kulübe kazandırmak yetmiyor, amacına uygun şekilde geliştirmek gereğini vurgulamak istiyorum. Sevgili Başkan Hasan Akgün ile bu çalışmalar, planlar yapıldı, Büyükçekmece'den geçti, Büyükşehir'de imar komisyonundan geçmesini ve meclise gönderilmesini bekliyorum, sıkı bir şekilde takip ediyorum."

KALAMIŞ TESİSLERİ

Dursun Özbek: "Tesislerimizi yenileyelim diyorum seçildiğimizden beri. Yapılar eskimeye mahkum. Gerektiği zaman bunların elden geçmesi, güncel hale getirilmesi, çalışan sporcularımızın, üyelerimizin çok daha konforlu bir alana sahip olması esas. O itibarla Kalamış Tesislerimiz için yönetim kurulu üyem Sedat Artukoğlu'nu görevlendirdim. Oranın da tadilatına başlayacağız. İhaleyi alan müstecirimizin kontratı ekim sonunda bitiyor. Yeniden ihale yapma zorunluluğumuz var. Bu süreçte oradaki tadilatları da yapmayı planlıyoruz."

ATATÜRK, ALİ SAMİ YEN VE TEVFİK FİKRET HEYKELİ

Dursun Özbek: "Stadımızın önünde Atatürk heykeli yaptırdık. Önümüzdeki cuma günü açılışımız var. Atatürk ortada, bir tarafında Ali Sami Yen, diğer tarafında Tevfik Fikret duruyor. Bu açılışa icabet etmenizi rica ediyorum."

"G.SARAY'IN BORCUNU SÖYLEYECEK KİMSE VAR MI?"

Galatasaray Divan Üyesi Mehmet Bilen: "Burada raporlar okunuyor. Bu kadar çok rakam dinliyoruz, çok fazla bir şey anlayamıyoruz. Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin şu an itibarıyla borcu ne kadar söyleyecek bir kimse var mı?" "Açıklamaya göre 55-56 milyon dolar civarı." Galatasaray Divan Üyesi Mehmet Bilen: "Tamam 55-56 milyon dolar civarı. Konsolide borcumuzun 320 milyon Euro civarında olduğu bana söylendi. Ben rakamlardan tespit etmiş değilim. Değilse yönetim düzeltir."

"BU DANDİNİ KİM, KİMİN BOSTANINA GİRMİŞ, DANALAR KİM?"

Galatasaray Divan Üyesi Eşref Hamamcıoğlu: "Galatasaray'ın Divan Kurulu'nun ne iş yapacağı tüzükte belirtilmiş, incele bak öner takip et. Bu yıllar boyunca bu şekilde oldu. Divan Kurulu'nda çifte standart olması mümkün değil. O bakımdan Divan Kurulu derken, sadece bizi yönetenler değil, hepimizin üzerinden ölü toprağı var. Bazı alışkanlıkları kaybettik, sormuyoruz, sorgulamıyoruz, sorsak bile cevap alamıyoruz. Galiba bu bir Türkiye modeli olsa gerek diye düşünüyorum. Mehmet Altıoklar bir hikaye anlatın diyor. Dandini dandini dastana, danalar girmiş bostana, kov bostancı danayı, yemesin lahanayı. Bu bir ninni. Ninnilerin en büyük özelliği monoton, aynı ses tonuyla, ne manası var dinleriz, dinlemeye devam ediyoruz. Umarım bu örneği vererek neyi kastettiğimi anlamışsınız. Bu dandini kimdir, kimin bostanına girmiş, bu bostancı kim, bu danalar kim, lahanayı yerse ne olur sorgulamıyor kimse. Dinliyoruz, dinlemeye devam ediyoruz."

"GALATASARAY'DA MUHALEFET YOK" Galatasaray Divan Üyesi Eşref Hamamcıoğlu: "Divan son zamanlarda fonksiyonunu yitirdi. Divan Kurulu, yönetime destek verir, sadece güzelleme değil eleştiri de bir destektir. Hepimiz vakit, bazılarımız nakit de harcıyor. Divan yeterince takipçi değil. Bu hepimizin kabahati. Bizler vekaletimizi değerli Divan Kurulu'na verdik. Onları proaktif olmaya, genç üyelerimizi Divanlara daha çok katılmaya davet ediyorum. Burada hiçbir eleştiri bir marifet değil. Aynı kişiler konuşuyor Divan'da deniyor, başka kimse konuşmuyor ki. Galatasaray'da muhalefet yoktur, muhalefet yapan iktidara taliptir. Namık Kemal'in dediği gibi, farklı fikirlerin çatışmasından hakikatın kıvılcımı çıkar. Bizim bunu paylaşmamız lazım."

"GALATASARAYLILIK, AKILCI BİR ŞÜPHECİLİKTİR" Galatasaray Divan Üyesi Eşref Hamamcıoğlu: "En son genel kurulda, 50'ye yakın konuşmacı söz aldı, eleştirilerde bulundu, pozitif veya negatif. Sorular sordu. Sayın başkan 'not aldık, hepsine teker teker yazılı cevap vereceğiz' dedi. Var mı cevap alan? Bir eleştiri varsa birinin cevap vermesi lazım. Emir Kıvırcık bir dilekçe verdi, altyapıyla ilgili şikayeti vardı. Spor okullarıyla ilgili bir dilekçe vardı. Bunlar nerede? Sayın Divan bunu takip etti mi? Yazılı olarak sorarsınız açıklama gelir, takip edilmesi lazım. Galatasaray'ın DNA'sında kurulduğu eğitim yuvasından kaynaklanan bir düşünce var, kartezyen düşünce. Sebep sonuç ilişkisi. Galatasaray'ı en iyi nasıl tarif edersiniz biliyor musunuz? Galatasaraylılık, akılcı bir şüpheciliktir. İkna olana kadar sormamız lazım. Bu yönetime ters düştüğümüz için değil, onların bu kulübü daha iyiye götürmesi içindir."

"UTANÇ VERİCİ BİR ŞEY!"

⁠Galatasaray Divan Üyesi Eşref Hamamcıoğlu: "2023 yılında yapılan bir yüzme şampiyonasında, hatalı idari karardan dolayı kupamız geri alındı. Utanç verici bir şey, utanç verici bir şey. Bunla ilgili olarak yönetimden biri cevap verdi mi, istifa etti mi, en ufak bir idari karar alındı mı? Benzeri bir şeyi basketbol şubesinde yaşadık. Koray Mincinozlu istifa etti. Türkiye'nin en iyi insan kaynağına sahibiz, burada şeffaflık olması lazım. Yoksa algıyla ninni dinleriz."

"BU YÖNETİM ARTIK KURUMSAL DEĞİL DURUMSALDIR" Galatasaray Divan Üyesi Eşref Hamamcıoğlu: "Kurumsallıktan bahsediyordu yönetim ve divan. Bu yönetim artık kurumsal değil durumsaldır, Divan dahil olmak üzere. Günü kurtarmaya çalışıyoruz, rakamlar onu gösteriyor." "BORÇ FARKI 340 MİLYON DOLAR" Galatasaray Divan Üyesi Eşref Hamamcıoğlu: "Konsolide net alacak / borç farkı 340 milyon Dolar. 31 Mayıs 2025 itibarıyla, yaz ayında yapılan transferler dahil değil henüz. Bunu hafızalarımıza kazıyalım." "635 MİLYON TL FAKTORİNG BORCUMUZ VAR" Galatasaray Divan Üyesi Eşref Hamamcıoğlu: "Faktoring borçları geçen sene sıfırmış, 635 milyon Lira faktoring borcumuz var. Nakde ihtiyacımız var, yüzde kaçla alındığını bilemediğimiz borç var."

İBRAHİM HATİPOĞLU'NDAN UYARI

Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu: "Çok küçük bir düzeltme yapacağım. Eşref Başkanım, bir önceki dönem rakamları enflasyon katkı oranı üzerinde büyütülmüş şekilde, yüzde 6 büyütüldüğü zaman o yıl gerçekleşen rakam üzerinden değil, 1.3 enflasyon düzeltme kat sayısı o dönemin, o yıl gerçekleşen rakamlar yüzde 30'la artırıldıktan sonra arttı. Aynı şey giderler için de geçerli. Uyarı olarak söylemek istedim."