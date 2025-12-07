CANLI: Fenerbahçe - Galatasaray

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasındaki derbide Fenerbahçe arsaVev ile Galatasaray GAİN karşı karşıya geliyor.
Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 14.00'te başladı. Mücadeleyi hakem Hatice Aydin yönetiyor. Mücadele Fenerbahçe Youtube kanalından canlı olarak yayımlanacak.
CANLI TAKİP:
FENERBAHÇE: 0
GALATASARAY: 0
(İLK YARI OYNANIYOR)
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
GSTV'den maç yayını olmadığı için habere eklenememiştir.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Göknur, Plummer, İpek, Otu, Van Eynde, Busem, Ece, Santos, Cox, Sabastine, Staskova.
Galatasaray: Mukasa, Elif, Eda, Demehin, Ecem, Ebru, Füller, Jang Chang, Melike, Manga, Giacinti.