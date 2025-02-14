CANLI: Fenerbahçe Beko - Galatasaray

ING Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray karşılaşıyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
CANLI: Fenerbahçe Beko - Galatasaray
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Şubat 2025 20:25
Son güncelleme 14 Şubat 2025 22:46
ING Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray karşılaşıyor.

CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI: 4. ÇEYREK 

FENERBAHÇE: 81
GALATASARAY: 69

FENERBAHÇELİLER SALONDAN ÇIKARILDI

Fenerbahçe Beko-Galatasaray maçının 4. çeyreğinde sahaya atılan yabancı maddeler sebebiyle 3. anons yapıldı. Maçın hakemleri ve Galatasaray takımı soyunma odasına gitti.

Yabancı maddelerin atıldığı tarafta bulunan taraftarlar salondan çıkartıldı. Salonda sadece Galatasaray taraftarları kaldı. Maç yeniden başladı.



YENİ ÜYELERE Özel İlk Kuponunun Tamamı Bizden! kampanyası! BU FIRSATI KAÇIRMAYIN <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery