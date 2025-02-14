CANLI: Fenerbahçe Beko - Galatasaray

ING Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray karşılaşıyor.
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CANLI: 4. ÇEYREK
FENERBAHÇE: 81
GALATASARAY: 69
FENERBAHÇELİLER SALONDAN ÇIKARILDI
Fenerbahçe Beko-Galatasaray maçının 4. çeyreğinde sahaya atılan yabancı maddeler sebebiyle 3. anons yapıldı. Maçın hakemleri ve Galatasaray takımı soyunma odasına gitti.
Yabancı maddelerin atıldığı tarafta bulunan taraftarlar salondan çıkartıldı. Salonda sadece Galatasaray taraftarları kaldı. Maç yeniden başladı.
CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ
CANLI: 4. ÇEYREK
FENERBAHÇE: 81
GALATASARAY: 69
FENERBAHÇELİLER SALONDAN ÇIKARILDI
Fenerbahçe Beko-Galatasaray maçının 4. çeyreğinde sahaya atılan yabancı maddeler sebebiyle 3. anons yapıldı. Maçın hakemleri ve Galatasaray takımı soyunma odasına gitti.
Yabancı maddelerin atıldığı tarafta bulunan taraftarlar salondan çıkartıldı. Salonda sadece Galatasaray taraftarları kaldı. Maç yeniden başladı.
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