CANLI: Ahmet Nur Çebi konuşuyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beyaz TV ekranlarında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.
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Ahmet Nur Çebi: "Yağmur var, kar var hepsinden nasibimizi alacağız. Allah herkese namusuyla şerefiyle yaşamayı nasip etsin."
Ahmet Nur Çebi: "Milli takım, hepimizin milli takımı. Sıkıntılı anlarımızda bile yüzümüzü bir golleri güldürüyor. Kenan Yıldız, Salih Özcan hepsi çok değerli çocuklar. Türk futbolu iyiye doğru gidiyor."
Ahmet Nur Çebi: "Beşiktaş sıkıntılı bir süreç yaşıyor. İstemediğimiz, beklemiğimiz sonuçlarla karşılaştık. Tabii ki üzgünüm. Ancak daha lig bitmedi, zaman içinde takımın nereye geleceğini göreceğiz. Ben oyuncularıma inanıyorum. Çok zor bir fikstürle başladık. Diğerleri bu konuda avantajlıydı. Seyahatlar çok üst üste geldi."
Ahmet Nur Çebi: "Oyuncuların hepsiyle görüşüyorum. Maç seyahatlerine katılmayı düşünmüyorum. Açıkçası kırgınlıklarım var. Gündemin daha çok yeni adaylar üzerinden gitmesi gerektiğini düşünmüyorum. Ben son günüme kadar oyuncularımı tek tek otobüse bindirmeye devam edeceğim. Vazifemi yerine getiriyorum."
Ahmet Nur Çebi: "Ben emeğin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Çalışanlarımızın aileleri ekmek bekliyor. Onların helalliğini almamız gerekiyor. Bundan sonra gelecek olanlar da bunu yapacaktır. Mali anlamda çok iyi oturtulmuş bir Beşiktaş bırakacağım. Aldığımda böyle değildi."
Ahmet Nur Çebi: "13.5 milyon euro'yu 3 günde bularak, 6 aylık ödemeleri ödeyerek UEFA'dan temiz kağıdı aldık zamanında. Şimdi bırakacağımız yerde geriden bir borç olmadığı gibi birkaç ay önlerini açık bulacak gelen kişiler."
Ahmet Nur Çebi: "Aboubakar sakat, raporu var. Sakat oyuncuyu oynatırsanız daha büyük sıkıntılar olur. 1-2 maç oynatabilirsiniz ama sonraki süreç sıkıntıya girer. Afrika'dan bir virüsle geldi, daha sonra antrenmanda ısınırken sakatlandı. Dönecektir ama şu an sakat. Art niyeti hiçbir zaman olmamıştır. Kendisi ile yakın bir dostluğum ve ağabeyliğim var."
Ahmet Nur Çebi: "Aboubakar, bırakma kararı aldığım gün 'Bırakma sayın başkan' mesajı attı. Sadece o değil, diğerleri de öyle. Ben onlara iyi başkanlık yaptım. Ben onlardan razıyım, Allah da razı olsun. Bu yapılan transferlerin önemini ilerleyen süreçte göreceğiz. Bu şansı çocuklara tanımamız lazım."
Ahmet Nur Çebi: "Transferde hata yaptığımızı düşünmüyorum. Rebic'in, Chamberlain'in geçmişi belli. Rıza hocaya sordum, 'Amartey çok iyi futbolcu' dedi. Onana'nın iyi olup olmadığını görme şansımız olmadı, 102 dakika oynadı. Oynaması lazım, şans bulması lazım."
Ahmet Nur Çebi: "Burak Yılmaz konusunda hatalıyım, ona da zarar verdik. Aboubakar'ın ona sarılışını hatırladım, birbirlerine çok yakın olduklarını hatırladım ve ona bir şans verdim ama olmadı. Onun adına da kendi adıma da üzgünüm."
Ahmet Nur Çebi: "Fikret Orman ile Beşiktaş başkanlığım bittikten sonra hesaplaşacağımı söylemiştim. Zamanı geldi."
Ahmet Nur Çebi: "Yüzde 99 şampiyon oluruz demekle hata yaptığımı düşünmüyorum. Bizler camia yönetiyoruz, motivasyon sağlamamız gerekiyor. Hala çok umudum var. Şampiyonluk olmasa bile dişe diş mücadele edecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Yeni yönetim bu başarıyı sahiplenebilir. Yeter ki Beşiktaş iyi olsun."
Ahmet Nur Çebi: "Fikret Orman, gittiğinden bu yana benim aleyhimde çalıştı. Hiçbir başkan, bir önceki başkan tarafından bu kadar yıpratılmadı. Bir rapordan bahsediliyor, biz bu raporu çıkartmak zorundaydık. Biz de bu işin içindeydik, yapmazsak 'ne gizliyorsunuz' denilirdi. Ben hiçbir zaman 'Paralar nerede' diye bağırmadım. Bu rapordan niye gocunuyorsun, yaran mı var? Bu senin için bir şans."
Ahmet Nur Çebi: "Hasan Arat, biz başkan seçildiğimizde 'Fikret Orman'dan hesap sormak görevin' dedi. Şimdi Hasan Arat, Fikret Orman'ın müdürü ile yan yana. Sosyal medyadan bu işleri beraber yönettiler, kim ne derse desin."
Ahmet Nur Çebi: "Fikret Orman ile Hasan Arat zaman içinde yollarını birleştirdiler ve Ahmet Nur Çebi'nin altını oydular. Benim ofisimin altında bot hesaplar varmış. Olsa bugün bu halde mi olurdum? Mayıs'ta seçim var girmiyorsun, Haziran ayında dernek dernek geziyorsun. Niye Hasan Bey? 400 tane beyaz oy çıkmış, bu güvensizlik demekmiş. Benim 3 bin küsür oyum ne peki? Fırsat kolladılar, kurtlar dumanlı havayı sever. Beşiktaş'a zarar verdiler."
Ahmet Nur Çebi: "Paralar nerede tezahüratını ben nasıl susturayım, ben mi başlattım? Benim yapmadığımı çok iyi biliyor. Sadece bunu kendi mağduriyetine sebep vermek için kullanıyor. Genel kurulda Hasan Arat'ın yanındaki arkadaş, 'Biz yaptırdık' dedi o tezahürata. Adres belli. Bana verdikleri zararın önemi yok, kulübe çok büyük zarar verdiler. Takım 2-0 öndeyken protesto başlıyor, neden? Uçaktan oyuncu inmemiş, medyada olumsuzluk pompalanıyor. Bunları bu çocuklar okuyor."
Ahmet Nur Çebi: "Adaylar halen benimle ilgili konuşuyor. Benimle ne işiniz var, ben aday mıyım?"
Ahmet Nur Çebi: "Fikret Orman ile ilgili hamlelerimiz, camia tarafından bize verilen görevlerdir. Bu benim yasal sorumluluğum. Ben bu olaya müdahale etmiyorum, açılan dava 13. Benimle ilgili açılmış bir dava var, gittim bedelini ödedim. Bu davaların 5'inde zaman aşımından kazanmış. Sorulduğunda 'Ben bu davaları kazandım' diyor. Algı yaratmayacaksınız haklı çıkmış gibi."
Ahmet Nur Çebi: "Yargılama bitmeden kimse aklanmış sayılmaz, ben Fikret Orman'ın aklanmamasını isteyen biri değilim. Camiama karşı alnım ak. Umarım inşallah bir sonuç çıkmaz. Bu davaları ben açıyormuşum gibi algı yapmaya gerek yok. Davaları Beşiktaş açıyor. 1-2 tane davam kaldı onunla, çıkınca göreceğim onları."
Ahmet Nur Çebi: "11 tane tapudan bahsediliyor. Nerede bu tapular, ben tapu falan görmedim. Para kaptırılmış, biz 1 sene adama yalvardık gittik paralarımızı tahsil ettik. Para gelince de direkt olarak borçlarımıza gitti."
Ahmet Nur Çebi: "6.5 sene benimle beraber olacaksın her işte, sonra da bana 'hayalet' diyeceksin. Ben hayaletsem beni hiçbir şeye ortak etmeyeceksin. Birlikteyken ağabey-kardeş gibiydik. Benim orada olmamdan rahatsız olanlar Fikret Orman'ı doldurdu. O bana 'ağabey' derdi, ben ona 'başkanım' derdim."
Ahmet Nur Çebi: "Hasan Arat babasına sormazmış benim gibi. 'Babacığım' diyormuşum babama. Ben babama 'siz' diye hitap ederim, ne babacığımı. Babamın söylediği ve yapmadığım tek şey vardı o da Fikret Orman ile son seçime girmek oldu. Babama bir özür borcum var."
Ahmet Nur Çebi: "Başkan belirli görevleri dağıtır. Fikret Orman diyor ya 'Ben Beşiktaş'ı Çağlayan'dan aldım'. O üst katta sıcak ofisinde misafirleri karşılarken Çağlayan Adliyesi'nden gelen hacizler Ahmet Nur Çebi ve Tamer Kıran tarafından göğüslendi, maddi ve manevi olarak."
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Ahmet Nur Çebi: "Yağmur var, kar var hepsinden nasibimizi alacağız. Allah herkese namusuyla şerefiyle yaşamayı nasip etsin."
Ahmet Nur Çebi: "Milli takım, hepimizin milli takımı. Sıkıntılı anlarımızda bile yüzümüzü bir golleri güldürüyor. Kenan Yıldız, Salih Özcan hepsi çok değerli çocuklar. Türk futbolu iyiye doğru gidiyor."
Ahmet Nur Çebi: "Beşiktaş sıkıntılı bir süreç yaşıyor. İstemediğimiz, beklemiğimiz sonuçlarla karşılaştık. Tabii ki üzgünüm. Ancak daha lig bitmedi, zaman içinde takımın nereye geleceğini göreceğiz. Ben oyuncularıma inanıyorum. Çok zor bir fikstürle başladık. Diğerleri bu konuda avantajlıydı. Seyahatlar çok üst üste geldi."
Ahmet Nur Çebi: "Oyuncuların hepsiyle görüşüyorum. Maç seyahatlerine katılmayı düşünmüyorum. Açıkçası kırgınlıklarım var. Gündemin daha çok yeni adaylar üzerinden gitmesi gerektiğini düşünmüyorum. Ben son günüme kadar oyuncularımı tek tek otobüse bindirmeye devam edeceğim. Vazifemi yerine getiriyorum."
Ahmet Nur Çebi: "Ben emeğin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Çalışanlarımızın aileleri ekmek bekliyor. Onların helalliğini almamız gerekiyor. Bundan sonra gelecek olanlar da bunu yapacaktır. Mali anlamda çok iyi oturtulmuş bir Beşiktaş bırakacağım. Aldığımda böyle değildi."
Ahmet Nur Çebi: "13.5 milyon euro'yu 3 günde bularak, 6 aylık ödemeleri ödeyerek UEFA'dan temiz kağıdı aldık zamanında. Şimdi bırakacağımız yerde geriden bir borç olmadığı gibi birkaç ay önlerini açık bulacak gelen kişiler."
Ahmet Nur Çebi: "Aboubakar sakat, raporu var. Sakat oyuncuyu oynatırsanız daha büyük sıkıntılar olur. 1-2 maç oynatabilirsiniz ama sonraki süreç sıkıntıya girer. Afrika'dan bir virüsle geldi, daha sonra antrenmanda ısınırken sakatlandı. Dönecektir ama şu an sakat. Art niyeti hiçbir zaman olmamıştır. Kendisi ile yakın bir dostluğum ve ağabeyliğim var."
Ahmet Nur Çebi: "Aboubakar, bırakma kararı aldığım gün 'Bırakma sayın başkan' mesajı attı. Sadece o değil, diğerleri de öyle. Ben onlara iyi başkanlık yaptım. Ben onlardan razıyım, Allah da razı olsun. Bu yapılan transferlerin önemini ilerleyen süreçte göreceğiz. Bu şansı çocuklara tanımamız lazım."
Ahmet Nur Çebi: "Transferde hata yaptığımızı düşünmüyorum. Rebic'in, Chamberlain'in geçmişi belli. Rıza hocaya sordum, 'Amartey çok iyi futbolcu' dedi. Onana'nın iyi olup olmadığını görme şansımız olmadı, 102 dakika oynadı. Oynaması lazım, şans bulması lazım."
Ahmet Nur Çebi: "Burak Yılmaz konusunda hatalıyım, ona da zarar verdik. Aboubakar'ın ona sarılışını hatırladım, birbirlerine çok yakın olduklarını hatırladım ve ona bir şans verdim ama olmadı. Onun adına da kendi adıma da üzgünüm."
Ahmet Nur Çebi: "Fikret Orman ile Beşiktaş başkanlığım bittikten sonra hesaplaşacağımı söylemiştim. Zamanı geldi."
Ahmet Nur Çebi: "Yüzde 99 şampiyon oluruz demekle hata yaptığımı düşünmüyorum. Bizler camia yönetiyoruz, motivasyon sağlamamız gerekiyor. Hala çok umudum var. Şampiyonluk olmasa bile dişe diş mücadele edecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Yeni yönetim bu başarıyı sahiplenebilir. Yeter ki Beşiktaş iyi olsun."
Ahmet Nur Çebi: "Fikret Orman, gittiğinden bu yana benim aleyhimde çalıştı. Hiçbir başkan, bir önceki başkan tarafından bu kadar yıpratılmadı. Bir rapordan bahsediliyor, biz bu raporu çıkartmak zorundaydık. Biz de bu işin içindeydik, yapmazsak 'ne gizliyorsunuz' denilirdi. Ben hiçbir zaman 'Paralar nerede' diye bağırmadım. Bu rapordan niye gocunuyorsun, yaran mı var? Bu senin için bir şans."
Ahmet Nur Çebi: "Hasan Arat, biz başkan seçildiğimizde 'Fikret Orman'dan hesap sormak görevin' dedi. Şimdi Hasan Arat, Fikret Orman'ın müdürü ile yan yana. Sosyal medyadan bu işleri beraber yönettiler, kim ne derse desin."
Ahmet Nur Çebi: "Fikret Orman ile Hasan Arat zaman içinde yollarını birleştirdiler ve Ahmet Nur Çebi'nin altını oydular. Benim ofisimin altında bot hesaplar varmış. Olsa bugün bu halde mi olurdum? Mayıs'ta seçim var girmiyorsun, Haziran ayında dernek dernek geziyorsun. Niye Hasan Bey? 400 tane beyaz oy çıkmış, bu güvensizlik demekmiş. Benim 3 bin küsür oyum ne peki? Fırsat kolladılar, kurtlar dumanlı havayı sever. Beşiktaş'a zarar verdiler."
Ahmet Nur Çebi: "Paralar nerede tezahüratını ben nasıl susturayım, ben mi başlattım? Benim yapmadığımı çok iyi biliyor. Sadece bunu kendi mağduriyetine sebep vermek için kullanıyor. Genel kurulda Hasan Arat'ın yanındaki arkadaş, 'Biz yaptırdık' dedi o tezahürata. Adres belli. Bana verdikleri zararın önemi yok, kulübe çok büyük zarar verdiler. Takım 2-0 öndeyken protesto başlıyor, neden? Uçaktan oyuncu inmemiş, medyada olumsuzluk pompalanıyor. Bunları bu çocuklar okuyor."
Ahmet Nur Çebi: "Adaylar halen benimle ilgili konuşuyor. Benimle ne işiniz var, ben aday mıyım?"
Ahmet Nur Çebi: "Fikret Orman ile ilgili hamlelerimiz, camia tarafından bize verilen görevlerdir. Bu benim yasal sorumluluğum. Ben bu olaya müdahale etmiyorum, açılan dava 13. Benimle ilgili açılmış bir dava var, gittim bedelini ödedim. Bu davaların 5'inde zaman aşımından kazanmış. Sorulduğunda 'Ben bu davaları kazandım' diyor. Algı yaratmayacaksınız haklı çıkmış gibi."
Ahmet Nur Çebi: "Yargılama bitmeden kimse aklanmış sayılmaz, ben Fikret Orman'ın aklanmamasını isteyen biri değilim. Camiama karşı alnım ak. Umarım inşallah bir sonuç çıkmaz. Bu davaları ben açıyormuşum gibi algı yapmaya gerek yok. Davaları Beşiktaş açıyor. 1-2 tane davam kaldı onunla, çıkınca göreceğim onları."
Ahmet Nur Çebi: "11 tane tapudan bahsediliyor. Nerede bu tapular, ben tapu falan görmedim. Para kaptırılmış, biz 1 sene adama yalvardık gittik paralarımızı tahsil ettik. Para gelince de direkt olarak borçlarımıza gitti."
Ahmet Nur Çebi: "6.5 sene benimle beraber olacaksın her işte, sonra da bana 'hayalet' diyeceksin. Ben hayaletsem beni hiçbir şeye ortak etmeyeceksin. Birlikteyken ağabey-kardeş gibiydik. Benim orada olmamdan rahatsız olanlar Fikret Orman'ı doldurdu. O bana 'ağabey' derdi, ben ona 'başkanım' derdim."
Ahmet Nur Çebi: "Hasan Arat babasına sormazmış benim gibi. 'Babacığım' diyormuşum babama. Ben babama 'siz' diye hitap ederim, ne babacığımı. Babamın söylediği ve yapmadığım tek şey vardı o da Fikret Orman ile son seçime girmek oldu. Babama bir özür borcum var."
Ahmet Nur Çebi: "Başkan belirli görevleri dağıtır. Fikret Orman diyor ya 'Ben Beşiktaş'ı Çağlayan'dan aldım'. O üst katta sıcak ofisinde misafirleri karşılarken Çağlayan Adliyesi'nden gelen hacizler Ahmet Nur Çebi ve Tamer Kıran tarafından göğüslendi, maddi ve manevi olarak."
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