Can Uzun için transfer gerçeği!

Menajer George Gardi, Almanya'dan Sky'a açıklamalarda bulundu. Gardi, Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcumuz Can Uzun ile ilgili bir itirafta bulundu.
Gardi, "Can Uzun'u çok beğeniyorum. Birkaç yıl önce onu İtalya'ya, bazı Serie A kulüplerine götürmeye çalıştım. Küçüklüğünden beri takip ediyorum. Yüksek bir seviyeye ulaşacağını biliyordum ve son bir yıldır da onu takip etmeye devam ediyorum. Kendisine çok saygı duyuyorum ve gelişmeye devam edip Avrupa'nın en güçlü oyuncularından biri olacağına inanıyorum." sözlerini sarf etti.
80 MİLYON EURO
Sky Almanya'da yer alan habere göre ise Eintracht Frankfurt, 20 yaşındaki genç yıldızı için 80 milyon euro'luk bir bonservis belirledi.
Eintracht Frankfurt forması altında bu sezon 14 maçta süre bulan Can Uzun, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.
