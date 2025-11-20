20 Kasım
Peterborough-Stockport County
23:00
20 Kasım
Juventude-Cruzeiro
22:00
21 Kasım
Bahia-Fortaleza
00:00
21 Kasım
Corinthians-Sao Paulo
01:30
21 Kasım
Ceara-Internacional
03:30
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Can Uzun için transfer gerçeği!

Menajer George Gardi, Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcumuz Can Uzun'u daha önce İtalya'ya götürmek istediğini ancak transferin gerçekleşmediğini açıkladı.

calendar 20 Kasım 2025 12:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Menajer George Gardi, Almanya'dan Sky'a açıklamalarda bulundu. Gardi, Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcumuz Can Uzun ile ilgili bir itirafta bulundu.

Gardi, "Can Uzun'u çok beğeniyorum. Birkaç yıl önce onu İtalya'ya, bazı Serie A kulüplerine götürmeye çalıştım. Küçüklüğünden beri takip ediyorum. Yüksek bir seviyeye ulaşacağını biliyordum ve son bir yıldır da onu takip etmeye devam ediyorum. Kendisine çok saygı duyuyorum ve gelişmeye devam edip Avrupa'nın en güçlü oyuncularından biri olacağına inanıyorum." sözlerini sarf etti.

80 MİLYON EURO

Sky Almanya'da yer alan habere göre ise Eintracht Frankfurt, 20 yaşındaki genç yıldızı için 80 milyon euro'luk bir bonservis belirledi.


Eintracht Frankfurt forması altında bu sezon 14 maçta süre bulan Can Uzun, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
