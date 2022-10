Can Öncü, Arjantin'de 7'nci oldu

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Arjantin'deki 10. etabının ikinci yarışını 7'nci sırada tamamladı.



Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan Can, 4 bin 276 metre uzunluğa sahip San Juan Pisti'nde düzenlenen ve 14. sıradan başladığı ikinci yarışta 7'ncilik elde etti.



Ten Kate Racing Yamaha takımından Dominique Aegerter'in birinciliğe ulaştığı yarışı, Althea Racing'den Federico Caricasulo ikinci, Evan Bros Yamaha'dan Lorenzo Baldassarri üçüncü sırada bitirdi.



Pilotlar genel klasmanında ise Yamaha pilotlarından İsviçreli Aegerter 424 puanla birinci, İtalyan Baldassarri 352 puanla ikinci sırada bulunuyor. Can Öncü ise 216 puanla klasmanda üçüncü sırada yer alıyor.





