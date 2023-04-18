Camavinga'nın menajeri: "Arsenal iddiaları çöp!"

Real Madridli Eduardo Camavinga'nın menajeri Barnett, Arsenal'e transfer iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Camavinga'nın menajeri: 'Arsenal iddiaları çöp!'
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18 Nisan 2023 19:38
Real Madrid'in 20 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga'nın Arsenal ile adının geçmesi üzerine menajeri Jonathan Barnett'tan açıklama geldi.

Goal'ün İngiltere edisyonuna konuşan Barnett, "Arsenal'e transfer söylentileri hiç gerçekçi değil. Çöp iddialardı. Asla böyle bir konuşma, görüşme gerçekleşmedi." dedi.

Barnett, "Camavinga'nın aklında asla başka bir takımda oynamak yok. Asla ayrılmayı düşünmedi. Camavinga'nın geleceği tamamen Real Madrid'de." ifadelerini kullandı.

Rennes altyapısından yetişen ve 2021'de Real Madrid'e 31 milyon euro karşılığı transfer olan Camavinga, bu sezon toplam 47 maçta forma giydi.

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