Camacho: 'Quaresma, Ronaldo'dan daha iyiydi'

Bir dönem Real Madrid'i de çalıştıran İspanyol teknik adam Jose Antonio Camacho, Cristiano Ronaldo ve eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma üzerine açıklamalarda bulundu.



Camacho, 2002 yılında Benfica'da göreve geldiğinde Quaresma ve Ronaldo Sporting Lizbon formasını terletiyordu.



"QUARESMA DAHA İYİYDİ"



65 yaşındaki teknik adam açıklamasında; "Benfica'daki ilk maçımda Sporting Lizbon karşısında çıkmak zorunda kaldım. Daha maçın 5. dakikasında "Şu iki çocuğu gördünüz mü?" dedim. Biri Ronaldo, diğeri ise Quaresma'ydı. O maçta Quaresma'yı daha çok beğenmiştim." dedi.



Ülkemizde Beşiktaş formasıyla hatırlanan Quaresma, Türkiye'de forma giydiği dönemde Siyah-Beyazlılar'la 2 kez lig şampiyonu oldu.



