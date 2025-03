Çalımbay: 'Tek amacımız ligde kalmak'

Net Global Sivasspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Rıza Çalımbay, tek amaçlarının takımı ligde tutmak olduğunu söyledi.



BG Grup 4 Eylül Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, uzun bir süre sonra tekrar Sivas'a gelmekten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.



Kaderin tekrar kendisini Sivasspor'a getirdiğini belirten Çalımbay, "Burada doğdum, büyüdüm. Onun için burada futbolla ilgili sıkıntı varsa, bizi de çağırıyorlarsa kesinlikle hiçbir şeye bakmadan geliriz. Çünkü Sivas bizim için çok değerli." dedi.



Sivasspor'un ligdeki durumunun iyi olmadığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Gerçekçi bir şey bu. Hatayspor'dan ayrıldıktan sonra takımlar geldi, bizi istediler. Hem yurt dışından hem de Türkiye'den takımlar vardı. Biz bir yere gitmedik ama sonra buradan haber geldiği zaman da hemen geldik." ifadelerini kullandı.



"Telafisi olmayan maçlar oynayacağız"



Rıza Çalımbay, Sivasspor'dan gelen teklife olumsuz yanıt vermenin kendisine yakışmayacağını anlatarak, şunları kaydetti:



"Ekibimizle bundan önce yaptığımız başarıların üstüne koymak istiyoruz. Ama zaman biraz az olduğu için telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Bunun farkındayız, bunu bilerek geldik zaten. Telafisi olmayan maçlar, kritik maçlar oynayacağız. Onun için burada bir Rıza Çalımbay tek olmayacak. Burada her şeyden önce tarafların mutlaka bizle olması gerekiyor. Tarafların kötü günde yanımızda olması gerekiyor. Kalan maçların hepsinde, özellikle de sahamızda oynadığı maçlarda mutlaka taraflarımızın desteğinin olması gerekiyor. Taraftara '12. adam.' derler ama benim için taraftar birinci adamdır. Onların destekleri çok çok önemli. Biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız."



Takımda daha önce tanıdığı oyuncuların olduğunu ve diğer oyuncularla da tanıştığını anlatan Çalımbay, birlik ve beraberlik içerisinde takımı bulunduğu konumdan çıkarmayı arzuladıklarını ifade etti.



Sivasspor'u her zaman takip ettiğini vurgulayan Çalımbay, "Düzelmeyecek bir şey yok ama tek şey zaman. Oyuncularla biraz daha sıkı şekilde çalışmamız gerekiyor. Kalan zamanı çok iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor." diye konuştu.



"Tek düşüncemiz takımımızı ligde tutmak"



Rıza Çalımbay, Süper Lig'de kalan maçların telafisinin olmadığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İlk maçımız Göztepe maçı. Bu maçta taraftar çok önemli. Bunu çok iyi şekilde taraflarla beraber değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi tek düşüncemiz kalan maçlarımızı kazanmak. Bu içeri, dışarı, Fenerbahçe veya başka takım olmuş... Hepsini de final maçı gibi oynayacağız. Tek amacımız takımımızı ligde tutmak, başka bir mazeretimiz de yok. Geç geldik, şu oldu, bu oldu gibi bir şey de yok. Biz bunu bilerek geldik. Bir yardım için herkes koşar ya biz de buraya koştuk. İstediler geldik, biz Sivaslıyız. Burada Sivas sayesinde çok şeyler kazandım, taraftarlarla çok güzel günler yaşadık. O yüzden hiç düşünmeden geldik. Yönetimi, futbolcuları ve taraftarı birleşip takımı iyi bir yere getirmeye çalışacağız."