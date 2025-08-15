15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

Cagliari'den Semih Kılıçsoy açıklaması

İtalya Süper Kupası 1. tur karşılaşmasında kendi evinde Virtus Entella'yı ağırlayacak olan Cagliari'de teknik direktör Fabio Pisacane, maç öncesi basın toplantısı düzenledi ve Semih Kılıçsoy hakkında konuştu.

Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan Semih Kılıçsoy, Cagilari'ye kiralık olarak gönderilmişti.

Yeni takımında henüz forma giyme şansı bulamayan Kılıçsoy, geçtiğimiz hafta Racing Santander ile oynana iki hazırlık maçında da kadroya girememişti.

Cagliari, cumartesi günü İtalya Kupası 1. tur maçında Serie B takımı Virtus Entella ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenleyen Cagliari Teknik Direktörü Fabio Pisacane, Semih Kılıçsoy'un ile ilgili açıklama yaptı.

Milli oyuncuyu beklemeleri gerektiğini söyleyen Pisacane, "Kılıçsoy'u beklememiz gerekecek, kendisinden çok fazla beklenti var. Onu yüzde 100 hazır görmek zaman alacak." ifadelerini kullandı.

 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
