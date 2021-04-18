Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder finalde!

İngiltere FA Cup yarı finalinde Leicester City, Southampton'ı 1-0 yendi ve finalde Chelsea'nin rakibi oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder finalde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Nisan 2021 22:23
İngiltere FA Cup yarı finalinde Leicester City evinde Southampton ile karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadeleyi Leicester City 1-0 kazanarak finale yükseldi.

Leicester City'ye galibiyeti getiren gol, son dönemin formda golcüsü Kelechi Iheanacho'dan geldi. Iheanacho böylece, oynadığı son 7 maçta 10 kez ağları sarsmayı başardı.

Lecester City'de milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kalırken, 48. dakikada sarı kart gördü. Bir diğer milli oyuncumuz Cengiz Ünder ise yedek kulübesinde yer aldı ve süre bulamadı.

FA Cup Finalinde Chelsea ile Leicester, 15 Mayıs tarihinde karşı karşıya gelecek.





SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.