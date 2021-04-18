İngiltere FA Cup yarı finalinde Leicester City evinde Southampton ile karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadeleyi Leicester City 1-0 kazanarak finale yükseldi.Leicester City'ye galibiyeti getiren gol, son dönemin formda golcüsü Kelechi Iheanacho'dan geldi. Iheanacho böylece, oynadığı son 7 maçta 10 kez ağları sarsmayı başardı.Lecester City'de milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kalırken, 48. dakikada sarı kart gördü. Bir diğer milli oyuncumuz Cengiz Ünder ise yedek kulübesinde yer aldı ve süre bulamadı.FA Cup Finalinde Chelsea ile Leicester, 15 Mayıs tarihinde karşı karşıya gelecek.