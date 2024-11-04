Çağdaş Bodrumspor, üç sayı farkla galip

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftasında Çağdaş Bodrumspor, Çayırova Belediyespor ile karşı karşıya geldi.
Bodrum Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 78-75 galip geldi.
Bodrum Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 19-14 önde tamamlayan ev sahibi ekip, devreye 38-33 önde girdi. Üçüncü çeyreği Çayırova Belediyespor 59-49 üstünlükle tamamlasa da Çağdaş Bodrumspor maçı 78-75 kazandı.
Bodrum Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 78-75 galip geldi.
Bodrum Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 19-14 önde tamamlayan ev sahibi ekip, devreye 38-33 önde girdi. Üçüncü çeyreği Çayırova Belediyespor 59-49 üstünlükle tamamlasa da Çağdaş Bodrumspor maçı 78-75 kazandı.