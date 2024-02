Çağdaş Bodrumspor deplasmanda kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 19. haftanın kapanış maçında Çağdaş Bodrumspor deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 103-97 yendi.



Çağdaş Bodrumspor bu sonuçla ligde 6. galibiyetini elde ederken, Darüşşafaka Lassa ise 10. kez mağlup oldu.



Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk



Hakemler: Kerem Baki, Can Mavisu, Batuhan Söylemezoğlu



Darüşşafaka Lassa: Adams 16, Abdur-Rahkman 17, Berk Demir 11, Timma 12, Carlton 20, Woodard 6, Enes Berkay Taşkıran, Can Korkmaz 11, Bora Yaşar, Muhsin Yaşar 4



Çağdaş Bodrumspor: Artis 18, Can Uğur Öğüt 6, Alibegovic 12, Ahmet Düverioğlu 5, Johson 25, Warren 20, Fatih Cantitiz 8, Berkay Genç, Moore 9, Cavit Ege Havsa



1. Periyot: 23-26



Devre: 47-52



3. Periyot: 74-75