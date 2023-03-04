Çağdaş Atan: 'Geri adım atmadık'

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe karşısında aldıkları 2-1'lik mağlubiyeti değerlendirdi.



Atan, flaş röportaj alanında kısa bir açıklama yaparken, şu ifadeleri kullandı;



"Takımımla gurur duyuyorum. Fenerbahçe'ye karşı geri atmadık. Dağınık bir görüntü vermedik. İlk yarı gol bulmamamız çok üzücüydü. İkinci yarı çok üretken olamadık. İstatistiklerde geri kalmadık, sadece topla oynamada gerideydik. Çok güzel bir maç oldu. Fenerbahçe'yi kutlarım, bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim. Taraftarlarımız çok centilmence bizi destekledi. Onlara da teşekkür etmemiz lazımdı."





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