Çağdaş Atan: 'En azından 1 puanı hak etmiştik'

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan, ikinci golü yedikleri 63. dakikaya kadar oyunun kendilerinin kontrolünde olduğunu ve savunmada da iyi durduklarını söyledi.



İkinci golü yedikten sonra iyi reaksiyon veremediklerini belirten Atan, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Canımızı acıtan bir mağlubiyet oldu. Eksik oyuncularımızın yokluğunu hissettik. En azından bir puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Bir puanın bize iyi gelebileceğini düşünüyorduk. Cuma günü Sivasspor ile çok önemli, final gibi bir karşılaşmamız var. Sivas maçı ayağa kalkmak için çok önemli. İnşallah seyircimizle kenetlenip o maçı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."





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