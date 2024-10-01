Çağdaş Atan: 'Biz farklı bir takımız'

"VİZYONUMUZU GÖSTERMEK İSTİYORUZ"





"ZORLU BİR KURA ÇEKTİK"





"UYUM BİZİ YUKARI TAŞIDI"





TRANSFER SÖZLERİ





UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında 2 Ekim Çarşamba günü Avusturya ekibi Rapid Wien'i konuk edecek RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, güçlü bir rakibe karşı oynayacaklarını ancak hedeflerinin lig aşamasında bir üst tura çıkmak olduğunu söyledi.Çağdaş Atan, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına orta saha oyuncularından Berat Özdemir ile katıldı.Geçen sene oyun olarak büyük gelişim gösterdiklerini belirten Atan,ifadelerini kullandı.Konferans Ligi'nin yeni formatının eğlenceli olduğuna değinen Atan, hedefleri hakkında,şeklinde konuştu.Takım içinde çok iyi bir uyum yakaladıklarının altını çizen Çağdaş Atan, sözlerini şöyle sürdürdü:Sezona 55-60 maç yapma parolasıyla başladıklarını ve her kulvarda ilerlemek istediklerini belirten Atan,değerlendirmesinde bulundu.diyen Atan, şu ifadeleri kullandı:Başakşehir'in yeni transferlerinden Berat Özdemir de zorlu bir rakibe karşı oynayacaklarını, 3 puan için kendilerine güvendiklerini söyledi.Berat, takıma kısa sürede adapte olduğunu belirterek, "şeklinde konuştu.