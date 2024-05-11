Büyükler Kuraş Türkiye Şampiyonası başladı

Çankırı'da düzenlenen Büyükler Kuraş Türkiye Şampiyonası başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Büyükler Kuraş Türkiye Şampiyonası başladı
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11 Mayıs 2024 19:48
Son güncelleme 11 Mayıs 2024 19:49
Çankırı'da düzenlenen Büyükler Kuraş Türkiye Şampiyonası start verdi.

Orhan Saka Spor Salonu'nda 17 ilden 265 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyona için düzenlenen seremonide, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Kuraş Asbaşkanı Muammer Maden, burada yaptığı konuşmada, sorunsuz bir şampiyona geçirme temennisinde bulunarak, sporculara başarı diledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ekrem Şahin de şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından müsabakalar başladı.

Açılış törenine Vali Mustafa Fırat Taşolar ile eşi Didem Taşolar, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Organizasyon, pazar günü sona erecek.

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