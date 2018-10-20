Butler: "Yuhalamalara bayılıyorum"

Jimmy Butler, geçtiğimiz geceki Cleveland Cavaliers karşılaşmasında kendi takımı Minnesota Timberwolves taraftarları tarafından yuhalanmasına "bayıldığını" söyledi.
Maç sırasında koçu Tom Thibodeau'ya bağıran ve takım sahibi Glen Taylor'ın yanından hiçbir şey yapmayıp geçerek takım arkadaşlarının elini sıkan Butler, yuhalanmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Bayılıyorum. Sanırım bazen insanlar benden nefret etmeyi seviyor. Ne diyorsanız diyin, ama insanların benim hakkımda düşündükleri yüzümü güldürüyor. Yine de ne olursa olsun eforuma saygı duymalısınız." "Beni sevmiyor olabilirsiniz, sorun yok. Ama aklım ve yüreğimin doğru yerde olduğunu, kazanmak için herşeyi yaptığımı ve arkadaşlarım için her şeyi yapacağımı bildiğiniz sürece. Ben yalnızca basketbol oynuyorum. Sıkı oynuyorum. Kazanmaya oynuyorum. Günün sonunda benden nefret edeceklerini de biliyorum."
Butler, karşılaşmada 33 sayı, 7 ribaund ve 2 blok kaydetmiş ve takıma clutch basketlerle galibiyeti getirmişti.