Butler: "Yuhalamalara bayılıyorum"

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Jimmy Butler, geçtiğimiz geceki Cleveland Cavaliers karşılaşmasında kendi takımı Minnesota Timberwolves taraftarları tarafından yuhalanmasına "bayıldığını" söyledi.Maç sırasında koçu Tom Thibodeau'ya bağıran ve takım sahibi Glen Taylor'ın yanından hiçbir şey yapmayıp geçerek takım arkadaşlarının elini sıkan Butler, yuhalanmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:Butler, karşılaşmada 33 sayı, 7 ribaund ve 2 blok kaydetmiş ve takıma clutch basketlerle galibiyeti getirmişti.