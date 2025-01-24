Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ın "Memphis Grizzlies dışında herhangi bir yere" takas edilmeye razı olduğu iddia edildi.



Butler, Heat dışındaki herhangi bir takımda oynayacak gibi görünse de, ESPN'den Marc J. Spears, yıldız oyuncunun isteğinin "Memphis olmadığı sürece Miami'den ayrılmak" olduğunu aktardı.



Spears, Butler'ın kariyerini "gideceği yerde tamamlamak" istediğini de sözlerine ekledi.



NBA muhabiri Chris Haynes, Butler'ın takas talebinden günler sonra "Memphis'e takas edilmeyi hiç istemediğini" bu ayın başlarında da belirtmişti.



Grizzlies, ana yıldızı Ja Morant'in önderliğinde bu sezon 29-15'lik bir dereceye sahip ve Batı Konferansı'nda üçüncü sırada yer alıyor.



Yahoo Sports'tan Kevin O'Connor, Butler'ın Milwaukee Bucks'a takas edilmek istemediğini de duyurmuştu.



Phoenix Suns, Butler ile ilgili takas söylentilerinde en çok adı geçen takım oldu.



