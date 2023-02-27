Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, Heat'in dört maçlık mağlubiyet serisi üzerine "artık kaybetmekten bıktığını" söyledi.



Charlotte Hornets'a karşı aldığı yenilgi sonrası dört maçlık bir mağlubiyet serisinin içinde olan Heat ekibi, Doğu Konferansı'nda yedinci sıraya düşerek play-in potasına gerilemiş durumda.



Butler ise, konuyla ilgili olarak kaybetmekten "bıktığını" açıklayarak, Heat'in bu durumu çözmesi gerektiğini söyledi:



"Kaybetmekten bıktım. Savunma yapamıyoruz. Şutlarımız da girmiyor ve o noktadan sonra da her şey yokuş aşağı gidiyor. İster 30 sayı, ister 1 sayı farkla yenilelim, umurumda değil. Her türlü kaybetmiş oluyoruz. Burada hiç kimsenin bunu istediğini sanmıyorum. Bu işi çok hızlı bir şekilde çözmemiz gerekiyor."



Butler bu sezon maç başına 21.9 sayı, 5.8 ribaund ve 5.0 asist ortalamalarına sahip.





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