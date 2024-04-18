Miami Heat'in yıldızı Jimmy Butler'ın iç yan bağ sakatlığı nedeniyle süresiz olarak parkelerden uzak kalabileceği bildirildi.



Butler, geçtiğimiz gece Heat'in Philadelphia 76ers'a karşı 104-105 mağlup olduğu play-in turnuvası maçında dizinden sakatlandı.



Karşılaşmayı 19 sayı, 5 asist, 5 top çalma ve 4 ribaundla tamamlayan ancak 5/18 şut isabetiyle oynayan tecrübeli oyuncu, maç sonrasında muhabirlere MR çekileceğini söyledi:



"Çok fazla şey yapamayacağımı hissettim."



The Athletic'ten Shams Charania, maç sonrasında Butler'ın "dizinde bir MCL sakatlığı olmasından" korkulduğunu ve bu durumun onu "belirsiz bir süreliğine" parkelerden uzak tutabileceğini bildirdi.



Wells Fargo Center'dan topallayarak çıktığı görülen Butler, ilk çeyrekte Philly'den Kelly Oubre Jr.'ın bacağının üzerine düşmesiyle sakatlanmıştı.



Heat yıldızı maçtan çıkmamış ve toplamda 40 dakika oynamış olsa da, başantrenör Erik Spoelstra, sakatlığının maç ilerledikçe daha da kötüleştiğini söyledi.



Butler, özellikle son iki senede, playofflarda performansını yükseltmesiyle biliniyor. 2021-22 playofflarında 27,4 sayı ortalaması yakalayan Heat yıldızı, geçen yılın playofflarında ise maç başına 26,9 sayı bulmuştu. Tecrübeli oyuncu, kariyerinde oynadığı hiçbir normal sezonda 23,9 sayı ortalamasını geçmemişti.



