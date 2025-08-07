Golden State Warriors yıldızı Jimmy Butler, sosyal medya hesabından yayınladığı yeni videoda sezon öncesi mesajlar verdi.
Butler, antrenman görüntülerinin yer aldığı videoda hem taraftarlara hem de rakiplere seslendi:
"Harika olma yolundayım. Robin, bu sezon Robin'lik yapacak. Batman işini yapacak. Draymond ise Batmobile. Bizi gideceğimiz yere o götürüyor. Golden State kapıda, bunu bilin. Buddy de az önce Çin'deydi. Neden gitti bilmiyorum ama orada da bayağı sevildi."
Stephen Curry ve Buddy Hield, Butler'ın Instagram gönderisine yorum yaparak desteklerini gösterdiler ve takım arkadaşlarını övdüler.
Butler, geçtiğimiz sezonki play-off serilerinde kendisini Stephen Curry'nin "Robin"i olarak tanımlamış, Buddy Hield ile ise esprili bir şekilde "Robin tacı" için rekabete girmişti.
Bu kez benzetmesini genişleten Butler, Draymond Green'e de kahraman metaforları içinde yer verdi.
Butler, antrenman görüntülerinin yer aldığı videoda hem taraftarlara hem de rakiplere seslendi:
"Harika olma yolundayım. Robin, bu sezon Robin'lik yapacak. Batman işini yapacak. Draymond ise Batmobile. Bizi gideceğimiz yere o götürüyor. Golden State kapıda, bunu bilin. Buddy de az önce Çin'deydi. Neden gitti bilmiyorum ama orada da bayağı sevildi."
Stephen Curry ve Buddy Hield, Butler'ın Instagram gönderisine yorum yaparak desteklerini gösterdiler ve takım arkadaşlarını övdüler.
Butler, geçtiğimiz sezonki play-off serilerinde kendisini Stephen Curry'nin "Robin"i olarak tanımlamış, Buddy Hield ile ise esprili bir şekilde "Robin tacı" için rekabete girmişti.
Bu kez benzetmesini genişleten Butler, Draymond Green'e de kahraman metaforları içinde yer verdi.