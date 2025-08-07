Golden State Warriors yıldızı Jimmy Butler, sosyal medya hesabından yayınladığı yeni videoda sezon öncesi mesajlar verdi.Butler, antrenman görüntülerinin yer aldığı videoda hem taraftarlara hem de rakiplere seslendi:Stephen Curry ve Buddy Hield, Butler'ın Instagram gönderisine yorum yaparak desteklerini gösterdiler ve takım arkadaşlarını övdüler.Butler, geçtiğimiz sezonki play-off serilerinde kendisini Stephen Curry'ninolarak tanımlamış, Buddy Hield ile ise esprili bir şekildeiçin rekabete girmişti.Bu kez benzetmesini genişleten Butler, Draymond Green'e de kahraman metaforları içinde yer verdi.