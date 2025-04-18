Los Angeles Lakers'ın sahibi Jeanie Buss, SiriusXM NBA Radio'ya konuk olduğu programda Luka Doncic'in takıma katıldığı büyük takas hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Buss, bu hamlenin gizli tutulmasının, gerçekleşmesi açısından hayati olduğunu belirtti.



"Eğer takas önceden sızsaydı, muhtemelen birçok farklı sebeple gerçekleşmezdi," diyen Buss, "Bizim bu anlaşmayı istemeyen, engel olmaya çalışacak kişiler olurdu. Bu yüzden her şeyi gizli tutmak çok önemliydi. Artık çok dar bir iç çevreyle çalışıyoruz çünkü geçmişte bu tür sızmalar nedeniyle büyük sorunlar yaşadık." şeklinde konuştu.



Buss, geçmişteki sızıntıların kaynağını belirtmese de, artık yalnızca güvenilir kişilerle çalıştığını vurguladı:



"Medya bana 'Nasıl böyle gizli tutulabiliyor?' diye sordu. Sonunda sorunu çözdük. O kişi artık yok. Medya sızıntıları sever çünkü onların işi bu. Ama ben organizasyonun iyiliği için ne gerekiyorsa onu yapmayı öğrendim."



Takas sürecine doğrudan dahil olmadığını ancak baştan itibaren bilgi sahibi olduğunu söyleyen Buss, Lakers Genel Menajeri Rob Pelinka ile süreci eş zamanlı yürüttüklerini belirtti.



"Rob, müzakereler başladığında beni bilgilendirdi. Özellikle sezonda bu tür büyük hamlelerin riskleri olur. Yeni bir koçumuz vardı ve takım iyi gidiyordu. Böyle bir takas, takım içi güveni ve kimyayı bozabilir. Bu nedenle dikkatle hareket ettik."



Buss, bugüne kadar birçok büyük takasa imza atmış olsa da, Doncic'in alınmasının Lakers için en etkili hamlelerden biri olduğunu vurguladı.



