  •  
    Aboubakar'dan sürpriz talep! ''Eğer Beşiktaş...''
  •  
    Şenol Güneş'in planını bozacak karar! Gidebilir
  •  
    Galatasaray için büyük fırsat! Kadro dışı kaldı...
  •  
    "Mario Balotelli" kararı yeni rotayı Janssen yaptı
  •  
    Riekerink büyük şok yaşadı! 8 gol yediler...

Bursaspor'un Vagner Love aşkı!

Bursaspor'un Vagner Love ısrarı sürüyor. Brezilyalı futbolcunun transferine olumlu bakan yönetim, bu ismin karşılığında Bursaspor'dan kaleci Harun Tekin'i istiyor.

Bursaspor'un Vagner Love aşkı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Temmuz 2018 10:19
Beşiktaş'a geçen sezonun ara transfer döneminde Alanyaspor'dan transfer edilen Vagner Love, yarım dönemlik performansıyla bekleneni verememişti.

Bu durumdan dolayı teknik direktör Şenol Güneş'in gözünden düşen ve kulübün transfer listesine eklenen 34 yaşındaki futbolcuya, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor talip oldu.

Teknik direktör Samet Aybaba'nın deneyimli futbolcunun alınması için Yeşil-Beyazlı yönetimden istekte bulunduğu ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Kara Kartal'ın, bu transferin gerçekleşmesine sıcak baktığı ancak karşılığında kaleci Harun Tekin'i istediği için görüşmelerin tıkandığı kaydedildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için