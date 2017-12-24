Bursasporlu Ekong: 'İyi bir temel oluşturduk'

Bursaspor, Gençlerbirliği ile evinde 1-1 berabere kalırken ligin ilk yarısını değerlendiren Ekong, "Ligin ikinci yarısında yapacaklarımıza iyi bir temel oluşturduğumuzu düşünüyorum" dedi. Yusuf Erdoğan ise, hakem Hüseyin Göçek'in yönetimini eleştirdi.Süper Lig'in ilk yarısını Bursaspor, Gençlerbirliği ile evinde 1-1 berabere kalmasının ardından 25 puanda kapadı. Geçtiğimiz sezon ise 27 puanda ilk yarıyı tamamlayan yeşil beyazlı ekipte William Troost-Ekong ile Yusuf Erdoğan maçı ve ilk yarıyı değerlendirdi. Gençlerbirliği'ne karşı iyi bir futbol ortaya koyduklarını belirten Ekong, "Eğer atacağımız golü ilk yarıda bulabilseydik maçın gidişatı çok farklı olabilirdi, ama olmadı. İlk golü onlar attı ama biz toparlanıp beraberlik golünü atabildik. Kazanmak güzel olabilirdi ama elimizden gelen buydu" dedi.Ligin ilk yarısı itibariyle takımın konumundan memnun görünen deneyimli savunmacı, "Bence takım olarak mutlu olabiliriz geçirdiğimiz ilk yarıdan. Çünkü yeni bir takımız, ben de yeni bir oyuncuyum ve lige hala adapte olmaya çalışıyorum. Geri dönüp baktığımızda pozitif duygulara kapılabiliriz, iyi şeyler hissedebiliriz. Ligin ikinci yarısında yapacaklarımıza iyi bir temel oluşturduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.Teknik direktör Paul Le Guen, Gençlerbirliği'ne karşı oyun sisteminde değişikliğe gitmesine dair ise Ekong, "Bazen 4'lü oynuyoruz, bazen 3'lü oynuyoruz. Bütün bu şeyler, bizi farklı taktiklerde oynayan bir takım haline getiriyor. Bende bireysel olarak çok zevk aldığımı söyleyebilirim farklı şekilde oynayabilen, esnek bir takım olmamızdan. Hocamızın kararı bu şekildeydi, bugünkü şartlar değerlendirildiğinde böyle oynamak bizim için en iyisi olacaktı" ifadelerini kullandı.24 yaşındaki savunmacı ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası'nda 26 Aralık Salı günü bir kez daha karşılaşacakları Gençlerbirliği maçına ekstra bir motivasyonla hazırlanmaları gerektiğinin altını çizdi.Süper Lig'de son 2 maçta tam süre alan Yusuf Erdoğan'ın gündeminde ise hakem Hüseyin Göçek vardı. Bursaspor taraftarından da maçta büyük tepki gören Göçek'in yönetimini değerlendiren 24 yaşındaki oyuncu, "Bugün maç oynayamadık diyebilirim. Sürekli oyun durdu rakip de buna izin verdi. Biz futbol oynamak isteyen bir takımız. O yüzden düdükten dolayı çok fazla futbol oynayamadığımızı düşünüyorum. Gençlerbirliği deplasmanda gerekenleri yaptı. Yapacak bir şey yok, büyük takımlara karşı böyle oynamak gerekiyor demek ki ama biz her zaman futbolumuzu oynamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Alınan 1-1'lik skora ilişkin ise Yusuf Erdoğan, "Futbolun skor oyunu olduğunu bir kez daha anladık. Baştan sona üstün götürdüğümüz maçta 2 puan kaybederek evimize gidiyoruz. Belki ilk yarı bile maçı koparabilirdik çok güzel pozisyonlar yakaladık. O top kaleden içeriye girmedikçe olmuyor. Üzgünüz, bu maçı unutup kupa maçına hazırlanacağız" değerlendirmesini yaptı.