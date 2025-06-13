Bursaspor'dan gurbetçi hamlesi

Bursaspor'da transfer iddialarının ardı arkası gelmezken, Almanya'dan flaş iki iddia geldi.



Alman spor sitelerinden FuPa'nın haberine göre yeşil beyazlı kulübün radarına, Rot-Weiss Oberhausen formasıyla Regionalliga West Ligi'nde forma giyen 21 yaşındaki forvet Timur Mehmet Kesim ve Borussia M'gladbach U19 takımında forma giyen 17 yaşındaki kanat oyuncusu Can Armando Güner girdi.



TİMUR KESİM PERFORMANSI

Forvet Timur Kesim, bu sezon 39 maçta 18 gol, 8 asistlik performansa imza atttı. Transfermarkt verilerine göre değeri 100 bin Euro gösterilen Kesim'in sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.Almanya U17 Milli Takımı'nda da forma giyen Can Armanda Güner ise M'gladbach altyapı takımlarında 24 maça çıktı ve 14 gol, 5 asiste imza attı. Haberde, Can Armando ile İstanbul'dan 3 kulübün daha yakından ilgilendiği belirtildi. (Olay Gazetesi)