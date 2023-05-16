Bursaspor'da tehlike çanları çalıyor! Evinde 5 gol yedi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Bursaspor, evinde Somaspor ile karşılaştı.



Bursa BB Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 5-3 kaybetti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 36 ve 67. dakikalarda Emrecan Bulut, 45+3 ve85. dakikalarda Mücahit Aslan, 90+4. dakikada da Kadir Karış kaydetti. Bursaspor'Un golleri 17. dakikada Çağatay Yılmaz, 46. dakikada Enver Cenk Şahin ve 80. dakikada Eray Korkmaz(K.K.)'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Somaspor, 54 puanla play-off iddiasını son haftaya taşıdı Bursaspor ise kümede kalmak adına önemli bir kayıp yaşadı.



Süper Lig'de bir dönem şampiyonluğa ulaşan yeşil beyazlı ekip, gelecek hafta Nazilli'yi yenmesi halinde ligde kalmayı garantileyecek. 45 puanlı Bursaspor ligde küme hattının 2 sıra üstünde yer alıyor.



