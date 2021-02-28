Bursaspor, 2-0'dan geri döndü, Akhisar'ı yıktı!

Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta karşılaşmasında Bursaspor, Akhisarspor'u konuk etti.



Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Bursaspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibin gollerini 36. dakikada Emirhan Aydoğan, 81. dakikada Özer Hurmacı ve 89. dakikada Burak Kapacak attı. Konuk ekip Akhisarspor'un gollerini ise 19. dakikada penaltıdan Orhan Çekdar ve 25. dakikada Delarge kaydetti.



Akhisarspor, 30. dakikada Delarge'ın ayağından kullanılan penaltıdan yararlanamadı.



Bu sonucun ardından 5 maçlık kazanamama serisini sonlandıran Bursaspor, 34 puanla 9. sırada yer aldı. Mağlubiyet serisi 5 maça çıkan Akhisarspor ise 19 puanla 16. sırada yer buldu.



Bursaspor, gelecek hafta Boluspor deplasmanına konuk olacak. Akhisarspor ise Eskişehirspor'u ağırlayacak.



