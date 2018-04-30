Burak Yılmaz, sakatlığına rağmen oynayacağını söyledi

BURAK YILMAZ'IN AYRILIK SÖZLERİ

'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, sezonun kalan bölümünde sakat sakat oynayacağını açıkladı.Burak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "" ifadelerini kullandı.Golcü oyuncu, Antalyaspor maçının ardından da ayrılabileceğine dair açıklamalarda bulunmuştu.Burak Yılmaz öncelikle yapılan eleştirilerle ilgili konuştu ''4 haftadır karnımda bir sakatlığım var, uyuşturup oynuyoruz. Şu anda karnımı hissetmiyorum, bıçak soksanız hissetmem. İnsanlar oynama diyor ama ben böyle bir oyuncuyum. takımın ihtiyacı varsa çıkıp oynarım. Herkes bir şeyler söylüyor, çok umurumda değil'' demişti.Tecrübeli yıldız sezon sonunda ayrılabileceğinin de sinyallerini verirken ''Transfer teklifleri alıyorum diye devre arasında da söyledim. Yine de var. Ben Trabzonspor'u çok sevdiğim için geldim. Bazı şartlar bizim açımızdan yanlış yöne gidiyor. Yönetimle sezon sonu konuşacağız, belki de gitmek daha doğru. Başkan yüksek maliyetli oyuncuların gitmesi gerektiğini hep söylüyor. Haklı, konuşacağız, karşılıklı isteklerimizi karşılarsak devam edeceğiz'' mesajını yollamıştı.