  •  
    Hasan Ali'den ilginç paylaşım! ''Muz iyidir...''
  •  
    Sezon sonu bedavaya 22'lik gol+asist makinesi
  •  
    Galatasaray şampiyon olursa flaş Tudor kararı
  •  
    Dünyanın en pahalı 11'i açıklandı! Şaşırtan isim!
  •  
    F.Bahçe'den MANU'nun yıldızına "RESMİ" teklif!..

Burak Yılmaz, sakatlığına rağmen oynayacağını söyledi

Trabzonspor'un tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz, ameliyat olması gerektiğini ancak takımın hedefi nedeniyle oynamaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Sporx.com
Burak Yılmaz, sakatlığına rağmen oynayacağını söyledi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Nisan 2018 20:27
Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, sezonun kalan bölümünde sakat sakat oynayacağını açıkladı.

Burak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Berlin"de yapılan tetkikler sonucu sağ tarafımdaki fıtığın nüksettiği belirlendi. Takımımızın Avrupa iddiası devam ettiği için kalan 3 maçta böyle oynamaya devam edeceğim, sezon sonu ameliyat olacağım. İlginiz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

BURAK YILMAZ'IN AYRILIK SÖZLERİ

Golcü oyuncu, Antalyaspor maçının ardından da ayrılabileceğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

Burak Yılmaz öncelikle yapılan eleştirilerle ilgili konuştu ''4 haftadır karnımda bir sakatlığım var, uyuşturup oynuyoruz. Şu anda karnımı hissetmiyorum, bıçak soksanız hissetmem. İnsanlar oynama diyor ama ben böyle bir oyuncuyum. takımın ihtiyacı varsa çıkıp oynarım. Herkes bir şeyler söylüyor, çok umurumda değil'' demişti.

Tecrübeli yıldız sezon sonunda ayrılabileceğinin de sinyallerini verirken ''Transfer teklifleri alıyorum diye devre arasında da söyledim. Yine de var. Ben Trabzonspor'u çok sevdiğim için geldim. Bazı şartlar bizim açımızdan yanlış yöne gidiyor. Yönetimle sezon sonu konuşacağız, belki de gitmek daha doğru. Başkan yüksek maliyetli oyuncuların gitmesi gerektiğini hep söylüyor. Haklı, konuşacağız, karşılıklı isteklerimizi karşılarsak devam edeceğiz'' mesajını yollamıştı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için