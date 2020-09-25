Burak Yılmaz ilk golünü attı Lille kazandı

Fransa Ligue 1'in 5. hafta açılış maçında Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in takımı Lille, sahasında Nantes'ı konuk etti.



Stade Pierre-Mauroy'da oynanan karşılaşmayı Lilke 1-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.



Mücadeleye Milli futbolcularımız Zeki Çelik ile Burak Yılmaz ilk 11'de sahaya çıkarken maçın golü ilk yarının sonunda geldi. 43. dakikada Zeki Çelik'in seken topu içeri çevirdiği pozisyonda Pallois kendi ağlarına göndererek Lille'i 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu şekilde sona erdi.



İkinci yarıda Lille topun kontrolünü elinde bulundurmak isteyerek oynadığı oyunda Nantes isabetli şutlar bularak gol bulmaya yöneldi. Konuk ekip oyuncu değişiklikleriyle maça dengeyi getirmek istese sahneye Burak Yılmaz çıktı. Milli oyuncumuz 87. dakikada kendi kazandırdığı penaltıyı vuruşunu gole çevirerek skoru 2-0'a getirdi ve Lille galibiyetini tescilledi.



Milli futbolcularımız Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken Burak Yılmaz 90. dakikada yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.



Bu sonuçla Lille 5 hafta sonunda 11 puana yükselerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Nantes ise 5 puanda kaldı.



