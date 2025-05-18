Burak Yılmaz: 'Gelecek sezon çok iddialı olacağız!'

18 Mayıs
Samsunspor-Sivasspor
1-0
18 Mayıs
Bodrum FK-Trabzonspor
1-1
18 Mayıs
Galatasaray-Kayserispor
3-0
18 Mayıs
Fenerbahçe-Eyüpspor
2-1
18 Mayıs
Alanyaspor-Beşiktaş
1-1
18 Mayıs
Antalyaspor-Gaziantep FK
0-0
18 Mayıs
Rizespor-Göztepe
6-3
18 Mayıs
Kasımpaşa-Başakşehir
2-3
18 Mayıs
Everton-Southampton
2-0
18 Mayıs
West Ham United-N. Forest
1-2
18 Mayıs
Brentford-Fulham
2-3
18 Mayıs
Leicester City-Ipswich Town
2-0
18 Mayıs
Arsenal-Newcastle
1-0
18 Mayıs
Atletico Madrid-Real Betis
4-1
18 Mayıs
Barcelona-Villarreal
2-3
18 Mayıs
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-2
18 Mayıs
Valencia-Athletic Bilbao
0-1
18 Mayıs
Mallorca-Getafe
1-2
18 Mayıs
Real Sociedad-Girona
3-2
18 Mayıs
Sevilla-Real Madrid
0-2
18 Mayıs
Real Valladolid-Alaves
0-1
18 Mayıs
Las Palmas-Leganes
0-1
18 Mayıs
Osasuna-Espanyol
2-0
18 Mayıs
Cagliari-Venezia
3-079'
18 Mayıs
Fiorentina-Bologna
2-178'
18 Mayıs
Verona-Como
1-178'
18 Mayıs
Inter-Lazio
1-179'
18 Mayıs
Juventus-Udinese
1-079'
18 Mayıs
Lecce-Torino
1-079'
18 Mayıs
Monza-Empoli
1-379'
18 Mayıs
Parma -SSC Napoli
0-079'
18 Mayıs
Roma-AC Milan
2-179'
18 Mayıs
Ajax-FC Twente
2-0
18 Mayıs
Alkmaar-Almere
1-1
18 Mayıs
Fortuna Sittard-FC Utrecht
0-0
18 Mayıs
Heracles-NEC Nijmegen
1-2
18 Mayıs
NAC Breda-Willem
1-1
18 Mayıs
PEC Zwolle-FC Groningen
2-0
18 Mayıs
RKC Waalwijk-Go Ahead Eagles
5-3
18 Mayıs
SC Heerenveen-Feyenoord
2-0
18 Mayıs
S. Rotterdam-PSV Eindhoven
1-3
18 Mayıs
Ulm-Preussen Muenster
2-2
18 Mayıs
E.Braunschweig-Nürnberg
1-4
18 Mayıs
Magdeburg-Fortuna Düsseldorf
4-2
18 Mayıs
Schalke 04-Elversberg
1-2
18 Mayıs
Hertha Berlin-Hannover 96
1-1
18 Mayıs
Greuther Fürth-Hamburger SV
3-2
18 Mayıs
Karlsruher SC-Paderborn
3-0
18 Mayıs
Darmstadt-Jahn Regensburg
3-1
18 Mayıs
FC Köln-Kaiserslautern
4-0
18 Mayıs
Anderlecht-Club Brugge
1-3
18 Mayıs
KV Mechelen-Sporting Charleroi
1-1
18 Mayıs
Gent-Genk
1-4
18 Mayıs
Wolfsberger AC-Austria Wien
1-2
18 Mayıs
Rapid Wien-Sturm Graz
3-1
18 Mayıs
BW Linz-RB Salzburg
1-2
18 Mayıs
Young Boys-Basel
6-2
18 Mayıs
Lausanne-Lugano
1-1
18 Mayıs
FC Luzern-Servette
3-4
18 Mayıs
Samara-S. Moskova
0-2
18 Mayıs
FK Akhmat-Dynamo Makhachkala
1-1
18 Mayıs
Dinamo Moscow-Akron Togliatti
2-1
18 Mayıs
FC Rostov-Zenit St. Petersburg
0-1

Burak Yılmaz: "Gelecek sezon çok iddialı olacağız!"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Başakşehir maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

calendar 18 Mayıs 2025 22:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Burak Yılmaz: 'Gelecek sezon çok iddialı olacağız!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

 

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında RAMS Başakehir'e 3-2 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Burak Yılmaz, gelecek sezon çok iddialı bir takım olacaklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, "Maça çok iyi başladık. Genç stoperlerimizle birebir önde bastık ve bunda da muvaffak olduk. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Detaylarda mağlup olduk. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Başkan ve yönetime bize bu güzel ortamı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Başarıdan başka seçeneğimiz yok. Önümüzde 2 maç var, 6 puana da talibiz. Daha sonra gelecek sezon çok iddialı bir Kasımpaşa olacağının sözünü veriyorum." diye konuştu.

Burak Yılmaz, RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü için dilediği özrü kabul etmediğini de belirterek, "Yapıp yapıp özür dilemek olmaz. İkinci golden sonra bizim kulübemize yapılan hareketi kimse kabul etmez. Çağdaş hoca böyle bir mahcubiyeti yaşamalı. Hiçbir 3 puanın, Avrupa'ya katılmanın bu değerlerden daha değerli olduğunu düşünmüyorum. Çağdaş hoca bunun mahcubiyetini yaşamalı. Özrünü kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

 

 


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.