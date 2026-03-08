08 Mart
Fenerbahçe-Samsunspor
20:00
08 Mart
Gaziantep FK-Karagümrük
1-1
08 Mart
Karlsruher SC-Dynamo Dresden
1-361'
08 Mart
Lyon-Paris FC
22:45
08 Mart
S. Rotterdam-PEC Zwolle
1-1
08 Mart
Go Ahead Eagles-FC Twente
0-120'
08 Mart
Fortuna Sittard-Telstar
0-219'
08 Mart
NAC Breda-Feyenoord
18:45
08 Mart
NEC Nijmegen-FC Volendam
22:00
08 Mart
Hannover 96-Greuther Fürth
2-264'
08 Mart
Preussen Muenster-Hertha Berlin
1-157'
08 Mart
Lille-Lorient
19:15
08 Mart
Club Brugge-Anderlecht
1-260'
08 Mart
Gent-KV Mechelen
18:00
08 Mart
Zulte Waregem-Standard Liege
20:30
08 Mart
St.Truiden-Cercle Brugge
21:15
08 Mart
Estrela da Amadora-Gil Vicente
18:30
08 Mart
Benfica-FC Porto
21:00
08 Mart
Santa Clara-V. Guimaraes
23:30
08 Mart
Nice-Rennes
19:15
08 Mart
Lens-Metz
17:00
08 Mart
Brest-Le Havre
19:15
08 Mart
Sevilla-Rayo Vallecano
20:30
08 Mart
Konyaspor-Kasımpaşa
1-145'
08 Mart
Boluspor-Iğdır FK
1-0DA
08 Mart
Bodrum FK-Esenler Erokspor
20:00
08 Mart
St. Pauli-E. Frankfurt
17:30
08 Mart
Union Berlin-Werder Bremen
19:30
08 Mart
Villarreal-Elche
2-0DA
08 Mart
Getafe-Real Betis
18:15
08 Mart
Valencia-Alaves
23:00
08 Mart
Rizespor-Antalyaspor
1-0
08 Mart
Fulham-Southampton
0-190'
08 Mart
Port Vale-Sunderland
0-019'
08 Mart
Leeds United-Norwich City
19:30
08 Mart
Lecce-Cremonese
2-1
08 Mart
Fiorentina-Parma
17:00
08 Mart
Bologna-Verona
17:00
08 Mart
Genoa-Roma
20:00
08 Mart
AC Milan-Inter
22:45
08 Mart
QPR-Middlesbrough
19:30

Burak Yılmaz'dan istifa tepkileri sonrası yanıt!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Fatih Karagümrük maçı sonrası konuştu.

calendar 08 Mart 2026 16:19 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2026 16:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Burak Yılmaz'dan istifa tepkileri sonrası yanıt!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Gaziantep FK'nın Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşmanın ardından tribünlerden teknik direktör Burak Yılmaz'a istifa tepkileri yükseldi. Maç sonunda taraftarların protestosuyla karşılaşan genç çalıştırıcı, karşılaşmanın ardından tepkilere yanıt verdi.

"İSTEDİĞİMİZ HİÇBİR ŞEYİ YAPAMADIK"

Karşılaşmayı değerlendiren Burak Yılmaz, sahada planladıkları oyunu ortaya koyamadıklarını belirtti:

"Bir kere istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Oyuncularımız psikolojik bir moralsizlik içindeler. Onun akabinde istediğimiz hiçbir şeyi yapamazken ne olursa olsun öne geçtik. Bunu da koruyamadık."

Yılmaz, futbolun içinde bu tür süreçlerin olabileceğini vurguladı:

"Böyle süreçler futbolda var. Nasıl bundan önce çok iyi yaptıysak, bu yaşanılabilen bir süreç. Bunu da biz tekrardan toparlayacağız. Oyuncularımızın yanında olacağız, onlara gereğini söyleyeceğiz, doğru yolu göstereceğiz."

"DÜŞMEYLE İLGİLİ BİR PROBLEM GÖRMÜYORUM"

Gaziantep FK'nın ligdeki konumuna da değinen Burak Yılmaz, düşme hattıyla ilgili endişe taşımadığını ifade etti:

"Önemli olan buradan kalkabilmek. Bunu söylerken bence hiçbir problem yok çünkü ilk 10'dayız. Düşmeyle ilgili herhangi bir problemimizin olacağını düşünmüyorum. Geldiğimiz noktayla şu an bulunduğumuz noktanın farkı çok büyük."

"KORKAKLARIN İŞİ DEĞİL" 

Takımın psikolojik olarak toparlanması gerektiğini söyleyen Yılmaz, oyuncularına güven mesajı verdi:

"Oyuncularımızın bir an önce kafalarını kaldırmaları lazım. Kendilerine eskisi gibi güvenmeleri lazım. Çünkü oyuncularım aynı oyuncular. Böyle süreçlerde üzerine gitmek lazım, yüzleşmek lazım. Bu iş korkakların işi değil."

ANTALYA VE FENERBAHÇE MAÇLARI 

Önlerindeki fikstüre de değinen Burak Yılmaz, hedeflerinin yeniden çıkış yakalamak olduğunu belirtti:

"Cuma günü Antalya maçı var, kazanmak için sahada olacağız. Kazanamazsak da kaybetmek istemiyoruz. Ardından Fenerbahçe maçı var. Sonra da bir izin var. O izin bize çok iyi gelecektir."

"KİMSEYE HAYAL SATMIYORUM"

Göreve geldiğinde hedeflerinin ligde kalmak olduğunu hatırlatan Yılmaz, gerçekçi bir yol izlediklerini söyledi: 

"Ben buraya gelirken 'Hocam kümede kalalım yeterli' dediler. Biz de o minvalde emin adımlarla gidiyoruz. İnsanlar Avrupa hedefinden bahsederken ben 'Sakin olun, ayaklarınız yere bassın' dedim. Kimseye hayal satmadan doğru bir şekilde gidiyoruz. Sadece psikolojik olarak biraz sıkıntılarımız var, onları da çözeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Maçın sonunda Gaziantep FK taraftarı uzun süre teknik direktör Burak Yılmaz'a tepki verdi. Başarılı geçmeyen haftalara tepki veren taraftarlar önce "Burak Yılmaz istifa" derken daha sonra "Burası babanın çiftliği değil" diye tepkiler verdi.

Mücadelede son dakikalara girildiğinde ise Gaziantep FK taraftarı teknik direktör Burak Yılmaz'a tepkilerine devam etti. Taraftarlar "Burak Yılmaz gelecek hesap verecek" diye tepki verdi. Yılmaz ise taraftara dönerek kafa salladı.

Bitiş düdüğüyle birlikte Burak Yılmaz direkt soyunma odasının yolunu tuttu. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.