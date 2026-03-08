Burak Yılmaz'dan istifa tepkileri sonrası yanıt!

Gaziantep FK'nın Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşmanın ardından tribünlerden teknik direktör Burak Yılmaz'a istifa tepkileri yükseldi. Maç sonunda taraftarların protestosuyla karşılaşan genç çalıştırıcı, karşılaşmanın ardından tepkilere yanıt verdi.



"İSTEDİĞİMİZ HİÇBİR ŞEYİ YAPAMADIK"



Karşılaşmayı değerlendiren Burak Yılmaz, sahada planladıkları oyunu ortaya koyamadıklarını belirtti:



"Bir kere istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Oyuncularımız psikolojik bir moralsizlik içindeler. Onun akabinde istediğimiz hiçbir şeyi yapamazken ne olursa olsun öne geçtik. Bunu da koruyamadık."



Yılmaz, futbolun içinde bu tür süreçlerin olabileceğini vurguladı:



"Böyle süreçler futbolda var. Nasıl bundan önce çok iyi yaptıysak, bu yaşanılabilen bir süreç. Bunu da biz tekrardan toparlayacağız. Oyuncularımızın yanında olacağız, onlara gereğini söyleyeceğiz, doğru yolu göstereceğiz."



"DÜŞMEYLE İLGİLİ BİR PROBLEM GÖRMÜYORUM"



Gaziantep FK'nın ligdeki konumuna da değinen Burak Yılmaz, düşme hattıyla ilgili endişe taşımadığını ifade etti:



"Önemli olan buradan kalkabilmek. Bunu söylerken bence hiçbir problem yok çünkü ilk 10'dayız. Düşmeyle ilgili herhangi bir problemimizin olacağını düşünmüyorum. Geldiğimiz noktayla şu an bulunduğumuz noktanın farkı çok büyük."



"KORKAKLARIN İŞİ DEĞİL"



Takımın psikolojik olarak toparlanması gerektiğini söyleyen Yılmaz, oyuncularına güven mesajı verdi:



"Oyuncularımızın bir an önce kafalarını kaldırmaları lazım. Kendilerine eskisi gibi güvenmeleri lazım. Çünkü oyuncularım aynı oyuncular. Böyle süreçlerde üzerine gitmek lazım, yüzleşmek lazım. Bu iş korkakların işi değil."



ANTALYA VE FENERBAHÇE MAÇLARI



Önlerindeki fikstüre de değinen Burak Yılmaz, hedeflerinin yeniden çıkış yakalamak olduğunu belirtti:



"Cuma günü Antalya maçı var, kazanmak için sahada olacağız. Kazanamazsak da kaybetmek istemiyoruz. Ardından Fenerbahçe maçı var. Sonra da bir izin var. O izin bize çok iyi gelecektir."



"KİMSEYE HAYAL SATMIYORUM"



Göreve geldiğinde hedeflerinin ligde kalmak olduğunu hatırlatan Yılmaz, gerçekçi bir yol izlediklerini söyledi:



"Ben buraya gelirken 'Hocam kümede kalalım yeterli' dediler. Biz de o minvalde emin adımlarla gidiyoruz. İnsanlar Avrupa hedefinden bahsederken ben 'Sakin olun, ayaklarınız yere bassın' dedim. Kimseye hayal satmadan doğru bir şekilde gidiyoruz. Sadece psikolojik olarak biraz sıkıntılarımız var, onları da çözeceğiz."



NE OLMUŞTU?



Maçın sonunda Gaziantep FK taraftarı uzun süre teknik direktör Burak Yılmaz'a tepki verdi. Başarılı geçmeyen haftalara tepki veren taraftarlar önce "Burak Yılmaz istifa" derken daha sonra "Burası babanın çiftliği değil" diye tepkiler verdi.



Mücadelede son dakikalara girildiğinde ise Gaziantep FK taraftarı teknik direktör Burak Yılmaz'a tepkilerine devam etti. Taraftarlar "Burak Yılmaz gelecek hesap verecek" diye tepki verdi. Yılmaz ise taraftara dönerek kafa salladı.



Bitiş düdüğüyle birlikte Burak Yılmaz direkt soyunma odasının yolunu tuttu.



