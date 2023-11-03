Burak Yılmaz'dan hastalık uyarısı: ''Evde kalın''

Darbe sakatlıkları dışında hastalıklar da artınca teknik sorumlu Burak Yılmaz dizginleri eline aldı. Herkese beslenme, uyku ve dinlenme uyarısı yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Burak Yılmaz'dan hastalık uyarısı: ''Evde kalın''
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03 Kasım 2023 12:02
Son güncelleme 03 Kasım 2023 12:03
Beşiktaş'ta sakatlıklarla boğuşan teknik heyetin bir de grip vakaları yaşanınca iyice eli kolu bağlandı.

Siyah-beyazlı ekipten Süper Lig'de karşılaşacakları Antalyaspor maçı öncesinde 8 oyuncu eksik durumda.

Teknik sorumlu Burak Yılmaz, özellikle darbe sakatlıkları dışında yaşanan fiziksel problemler ve enfeksiyon hastalıkları gibi sebeplerden dolayı oyunculardan daha dikkatli olmalarını istedi.

İdman dışında herkesin kendine dikkat etmesini isteyen 38 yaşındaki genç çalıştırıcı, oyuncularından dinlenme, beslenme ve uyku düzenlerine özen göstermelerini talep etti. Evde kalma uyarısı yaptı. 



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