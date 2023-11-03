Burak Yılmaz'dan hastalık uyarısı: ''Evde kalın''

Beşiktaş'ta sakatlıklarla boğuşan teknik heyetin bir de grip vakaları yaşanınca iyice eli kolu bağlandı.
Siyah-beyazlı ekipten Süper Lig'de karşılaşacakları Antalyaspor maçı öncesinde 8 oyuncu eksik durumda.
Teknik sorumlu Burak Yılmaz, özellikle darbe sakatlıkları dışında yaşanan fiziksel problemler ve enfeksiyon hastalıkları gibi sebeplerden dolayı oyunculardan daha dikkatli olmalarını istedi.
İdman dışında herkesin kendine dikkat etmesini isteyen 38 yaşındaki genç çalıştırıcı, oyuncularından dinlenme, beslenme ve uyku düzenlerine özen göstermelerini talep etti. Evde kalma uyarısı yaptı.
Siyah-beyazlı ekipten Süper Lig'de karşılaşacakları Antalyaspor maçı öncesinde 8 oyuncu eksik durumda.
Teknik sorumlu Burak Yılmaz, özellikle darbe sakatlıkları dışında yaşanan fiziksel problemler ve enfeksiyon hastalıkları gibi sebeplerden dolayı oyunculardan daha dikkatli olmalarını istedi.
İdman dışında herkesin kendine dikkat etmesini isteyen 38 yaşındaki genç çalıştırıcı, oyuncularından dinlenme, beslenme ve uyku düzenlerine özen göstermelerini talep etti. Evde kalma uyarısı yaptı.