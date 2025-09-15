Burak Yılmaz: '5-6 gol atabilirdik'

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 2-0 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz, "İnşallah oyuncularımız daha iyi oynayacak ve hak ettiğimiz yere geleceğiz." dedi.



Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kocaelispor'un lige kötü başlamasından dolayı agresif ve katı savunma ile oynayacağını bildiklerini ve buna göre hamle yaptıklarını söyledi.



"İSTEDİĞİMİZ GALİBİYETİ ALDIK"

Bugün takımının istediği oyunun altında kalsa da galibiyeti almayı bildiğini belirten Yılmaz,diye konuştu.Final paslarıyla ilgili daha fazla çalışacaklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:Yılmaz, Gençlerbirliği maçına göre daha fazla ilgi gösterdikleri için taraftara teşekkür ederek, bu desteğin daha da artmasını beklediğini sözlerine ekledi.