Burak Kızılhan: '3 ayrı davamız devam ediyor'

"Sayın Başkanım, Yüksek Divan Kurulu Başkanım ve üyelerimiz, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Saygıdeğer Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz, Kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri izleyen değerli taraftarlarımız, camiamız, Herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sözlerime, Fenerbahçemizin efsane kaptanlarından Oğuz Çetin'e geçmiş olsun dileklerimizi ileterek başlamak istiyorum. Kendisi, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Büyük Fenerbahçe ailesi olarak dualarımız onunla, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.





Şubat ayına, camiamız ve Türk futbolu adına önemli kayıplarla başladığımızı derin bir üzüntüyle ifade etmek istiyorum. 1 Şubat'ta, Yönetim Kurulu Üyemiz ve camiamızın önde gelen isimlerinden, değerli iş insanı Mehmet Salih Dereli'yi kaybettik. 2021 yılından bu yana, Yönetim Kurulumuzda görev alan, aynı yönetim kurulunda beraber olmaktan onur duyduğum Mehmet Ağabeyimiz, 1907 Fenerbahçe Derneği ve Fenerium'un kurucuları arasındaydı. Son birkaç yıldır ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etti ancak tüm bunlara rağmen çok sevdiği Fenerbahçe ile bağını hiç koparmadı, her şeyi takip etti, bizlerden sürekli haberler aldı Canımız Mehmet Ağabeyimiz, kulübümüze verdiği değerli hizmetlerle her zaman hatırımızda kalacak, onun yeri hiç bir zaman dolmayacak ve onu hiçbir zaman unutmayacağız... Mekânı cennet olsun. 2 Şubat'ta ise geçmiş dönem Yönetim Kurulu Üyelerimizden, futbolcumuz ve 1372 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu üyemiz Ogün Altıparmak'ı kaybettik. Ogün Ağabeyimiz, futbol takımımızda 1963-1968 ve 1969-1971 yılları arasında forma giyerek, 4 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 TSYD Kupası, 1 Atatürk Kupası, 1 Spor Toto Kupası ve 1 Balkan Kupası şampiyonlukları yaşamıştı. Ayrıca gol krallığı unvanını kazanmış, 1986-1988 yıllarında kulübümüzde yönetici olarak görev almıştı. Fenerbahçemize, hem sporcu, hem yönetici olarak eşsiz hizmetleri olan Ogün Altıparmak'a yaşattığı tüm zaferler ve armamıza verdiği emekler için sonsuz minnet duyuyoruz. Mekanı cennet olsun.





Ocak ayında sadece camiamız için değil, tüm ülkemiz için zor bir süreç yaşadık. 21 Ocak sabahı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangın sonucu, ne yazık ki 79 kişi hayatını kaybetti. Bu elim olayda, Fenerbahçe Yüzme Şubemizin, 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Ayrıca, Bolu Fenerbahçeliler Derneği Başkan Yardımcısı ve Kongre Üyemiz Rıfat Doğan'ın eşi Ceren Yaman Doğan ile kızı Lalin Doğan'ın da aynı yangında hayatını kaybetmesi bizleri derinden yaraladı. Bu felakette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Unutmamızın mümkün olmadığı ve olmayacağı bir başka olay da; Kahramanmaraş merkezli, 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinin üzerinden iki yıl geçti. Tüm kayıplarımızı özlemle anıyoruz ve Allahtan rahmet diliyoruz.





Değerli Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz, Fenerbahçemiz, sosyal sorumluluk projeleriyle, hayatın her alanına dokunmaya devam ediyor. Deprem felaketinden etkilenen, evlatlarımız için başlatılan, "Çocuklar için Hayallerimiz BİR" kampanyası ile birlikte, Fenerbahçeli Yarınlar Derneği'nin desteğiyle, Hatay'dan gelen, TED bursiyeri çocuklarımızı ve ailelerini, Atakaş Hatayspor ile oynadığımız lig mücadelesinde tribünlerimizde ağırladık. Yine Zenit ile oynadığımız özel mücadelede, uzun yıllardır sosyal sorumluluk projelerinde birlikte yürüdüğümüz kurumların bursiyerlerini stadımızda misafir ettik. Bu anlamlı projelere ek olarak, geçtiğimiz hafta, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde, onkoloji bölümünde tedavi gören çocuklarımızı ziyaret etti. Tedavileri süren çocuklarımıza, yürekten geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve onların her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha hissettirmek istiyorum. Fenerbahçe olarak, dünyaya örnek olan dayanışma ruhumuzu sürdürmeye devam edeceğiz.





Değerli Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz, şimdi sizlere, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdiğimiz, yenileme çalışmaları hakkında bilgi vermek istiyorum. Kulübümüzün hedefi, taraftarlarımızın daha modern ve ileri teknolojiye sahip bir statta, maç deneyimi yaşamalarını sağlamak oldu.



İlk olarak, aydınlatma sistemimizde önemli yenilikler gerçekleştirdik. Stadımızın eski konvansiyonel saha aydınlatmaları, Şah Elektrik ve Signify iş birliğiyle, modern LED teknolojisiyle değiştirildi. Ayrıca, çatı membran altında da, RGB aydınlatma sistemleriyle, görsel bir zenginlik kazandırıldı. Böylece stadımız, ışık şovları ve çeşitli etkinlikler için, modern bir aydınlatma altyapısına kavuştu. Ses sistemimiz de, ileri teknolojiyle donatıldı.



Atempo Şirketler Grubu ile yapılan anlaşma kapsamında, stadımızda modern ses sistemi kurulumu tamamlandı. Ses sistemi, aydınlatma sistemiyle entegre çalışarak, hem maç günlerinde, hem de özel etkinliklerde taraftarlarımıza unutulmaz bir atmosfer sunacak. Bu konuda Başkanımız Sayın Ali Y. Koç'un, Haziran ayındaki Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda dile getirdiği, önemli bir projeyi hayata geçirdik.



Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adı, stadyumumuzun çatısına yazıldı. Maraton tribünü çatısına "Mustafa Kemal", Fenerium tribünü çatısına ise "Atatürk" ismi işlendi. Tensaform firması tarafından gerçekleştirilen bu çalışma, özel boya ve lazer teknolojisiyle tamamlandı. Bu proje, kulübümüzün Atamızın izinden ayrılmayan duruşunu ve Cumhuriyet değerlerine bağlılığını bir kez daha simgelemiştir.





Fenerbahçemizin ana gündem maddelerinden biri olan hukuk alanındaki süreçlere dair de sizleri bilgilendirmek istiyorum; Kulübümüzün, 3 Temmuz kumpasının devamı olarak; İstanbul 23.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve emniyet mensuplarının yargılandığı davada, Yargıtay tarafından bozma kararı verilmiş ve bozma kararı neticesinde yargılama devam ederek, savcılık tarafından esas hakkında mütalaa sunması beklenmektedir. 23. Ağır ceza mahkemesi nezdinde, üç ayrı davamız bulunmakta olup, bir sonraki duruşmalar 5 Mart, 24 Mart ve 16 Nisan tarihlerinde görülecektir.



38 hakim ve savcının yargılamaları ise, Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nde ilk derece mahkemesi sıfatıyla sürmektedir. Yargılamayı yürüten, Yargıtay 11. Ceza Dairesi, şikayetçi olarak davaya katılma talebimizi haklı bularak, davada "katılan" sıfatıyla yer almamıza karar vermiştir. Kulübümüze kurulan, 3 Temmuz 2011'deki kumpasa katılmış, hâkim ve savcıların yargılamaları, hakim savcı olmaları nedeniyle Yargıtay 11. Ceza Dairesinde yapılmaktadır. Meslekten ihraç edilen, bir kısmı da yurtdışında firari olan, 38 sanıkla ilgili hazırlanan davada, FETÖ/PDY'nin amaçlarına ulaşmakta kulübümüzü bir engel olarak gördüğü ve kulübümüzü ele geçirme amacıyla hareket ettiği belirtilmiştir.



Bir sonraki duruşma 8 Nisan tarihinde görülecektir. 3 Temmuz kumpasına karşı kazandığımız hukuk zaferinin 3. yılını kutladık. Bu zafer, bütün camiamızın haklılığının tescillenmesi anlamına gelmektedir. Bu konuda, hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyelerimiz Sn. Fethi Pekin ile Sn. Alper Alpoğlu ve YDK Başkanımız Sn. Şekip Mosturoğlu'nun katılımıyla, FB TV'de sürecin tüm detayları camiamızla paylaşıldı.



İçişleri Bakanlığı'na karşı açılan davanın ilk duruşması 7 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Mahkeme, talebimiz doğrultusunda, maddi tazminat miktarının hesaplanabilmesi adına, dosyayı 3 kişiden oluşan bilirkişi heyetine tevdi etmiştir. Dosya, halihazırda bilirkişi incelemesindedir.



Bir sonraki duruşma 4 Mart 2025 tarihinde görülecektir. Hatırladığımız üzere, Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı açılan dava, görevsizlik nedeniyle reddedilmişti. Yerel mahkemenin verdiği, usule aykırı bu karara karşı, istinaf kanun yoluna başvurduk. Dosya istinaf incelemesindedir.





Değerli Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz, son Yüksek Divan Kurulu Toplantımızdan bugüne, sponsor sayımızı artırarak ailemizi büyütmeye devam ettik. Yakın zamanda, Fenerbahçe Medicana Kadın ve Erkek Voleybol Takımlarımızın, forma sponsorlarının arasına, Topluyoruz.com'u kattık. Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımızın Resmi Sponsorları arasına da, SMS Grup İnşaat'ı eklemiş olduk. Kendilerine, büyük Fenerbahçe ailemize hoş geldiniz diyorum. Bildiğiniz üzere, her sezon taraftarlarımız için farklı projeleri hayata geçiriyoruz.



Bu sezonun yeni projesi StarFan, spor kulüpleriyle taraftarlar arasındaki bağı güçlendirmeyi ve kulüplere yenilikçi gelir modelleri sunmayı amaçlayan bir platform. StarFan ile hem proje hem de sponsorluk anlaşmalarımızı imzaladık. Proje kapsamında, taraftarlarımız, stadımızın farklı bölümlerinde, sınırlı sayıdaki yıldızlardan birine sahip olarak, mabedimizde adlarını ölümsüzleştirme fırsatına sahip olacaklar. Bu iş birliğinin bir parçası olarak, StarFan, 2024-2025 sezonunda, Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol ve Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol takımlarımızın da forma sponsoru oldu.



Yine yakın zamanda, basketbolda geleceğimiz olan Fenerbahçe Koleji Erkek Basketbol Takımımız'ın, 24-25 sezonu sponsorlarının duyurularını yaptık. Formalarımızın göğüs bölümünde, 23-24 sezonunda başlayan, kıymetli işbirliğimizi, bu sezon da devam ettirdiğimiz isim sponsorumuz, Novotel yer alıyor. Diğer iş ortaklarımız ise RM istanbul, Sarı-Lacivert Derneği, Solar Çatı, DSV ve Supplyte olmuştur.





Tüm iş ortaklarımıza, Fenerbahçemize güvendikleri için sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Amatör Branşlarda, Türkiye'nin en başarılı spor kulübü olan Fenerbahçemiz'in, Yelken şubesinin isim sponsoru olan Doğuş Grubu ile işbirliğimizi yenilemenin heyecanını da yaşadık. Doğuş Grubu'nun, yelken şubemize vermiş olduğu bu uzun soluklu ve kıymetli destekleri için bir kez daha teşekkür ediyoruz.



Son olarak, az önce paylaştığım gibi, stadımızın aydınlatma sistemini değiştirdik. Söküm işlemi yapılan, eski aydınlatma ünitelerini, "Sonsuza dek Fenerbahçe'nin ışığında" söylemi ile geçtiğimiz hafta Cumartesi günü, açık artırma partnerimiz Matchwornshirt sitesi üzerinden, değerli taraftarlarımızın beğenisine sunduk.



Toplamda 100 adet olan bu aydınlatmaların, 99 tanesine taraftarlarımız bu açık artırma ile sahip olma şansını yakalarken, 100'üncü ünite ise müzemizde sergilenmek üzere ayrılmıştır. Taraftarlarımız, gelecek hafta Cumartesi gününe kadar, açık artırmaya katılıp, bu kıymetli hatıranın ömürlük sahibi olabilirler. Kulübümüz yepyeni projelerle, yarınlarımızın teminatı gençlerimiz için adımlar atmaya devam ediyor.



Yelken Şubemiz, Üye İlişkileri Departmanımız, Çocuk ve Gençlik Komitemizden sorumlu yöneticimiz Sayın Selma Altay Rodopman; yeni nesil projelerimizden biri olan, bilim ve teknoloji odaklı çalışmalarını sürdürecek bir adım atarak, Robotik Takımımızı kurdu.



AMATÖR BRANŞLAR



Değerli Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz, sözlerime, şimdi de amatör branşlarımızda elde ettiğimiz, gurur verici başarılarla devam etmek istiyorum. Branşlarımız için hazırlanan videoda zaten sizlere sunum yapılacak ancak ben birkaç konuya ayrı parantez açacağım. Kulübümüzün, "Dünyanın en büyük spor kulübü" olma vizyonu doğrultusunda, her alanda zaferlerimize yenilerini ekliyoruz. Sezona FIBA Süper Kupa şampiyonluğuyla başlayan, Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımız, 29. Cumhurbaşkanlığı Kupasını 13. kez müzemize getirdi.



Bu başarıyla birlikte, Fenerbahçe Opet, 2024 yılında katıldığı tüm organizasyonlarda şampiyonluk yaşayarak, tam anlamıyla bir tarih yazdı; EuroLeague Women, FIBA Süper Kupa, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferleriyle yılı 5 kupayla tamamladı. Yüzme branşında da gurur verici haberler aldık. Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden, Fenerbahçeli millî rekortmen yüzücümüz Emre Sakçı, 50 metre kurbağalama finalinde, 25:56'lık derecesiyle dünya ikincisi oldu. Bu başarıyla Emre, ülkemize Dünya Şampiyonası'nda ilk gümüş madalyayı kazandırmış oldu.



Bir diğer Fenerbahçeli millî yüzücümüz Kuzey Tunçelli de, Budapeşte'de büyük bir başarıya imza attı. 1500 metre serbest finalinde, hem Türkiye hem de Dünya Gençler rekorlarını kırarak bronz madalya kazandı. Genç yaşına rağmen dünya çapında rekorlar kırarak bu dereceye ulaşan Kuzey, yüzme branşındaki yeteneklerimizi ve Fenerbahçe'nin spora yaptığı yatırımların önemini bir kez daha gösterdi. Her iki sporcumuzu da canı gönülden tebrik ediyorum.



Perşembe günü, bir güzel haber de Fransa'dan geldi. Milli atletimiz Ersu Şaşma, Meeting Lievin'de sırıkla yüksek atlamada, 5.90 metreyi aşarak, Büyükler Türkiye Rekorunu kırdı ve zirvede yer aldı. Kendisini gönülden tebrik ediyoruz. Fenerbahçemiz, olimpiyat meşalesini en önde taşıyan kulüp olarak, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu tarafından '2024 yılı Fair Play Altın Şeref Bayrağı Ödülü'ne' layık görüldü.



Yarıştığımız her kulvarda zirveyi hedeflerken, Dünyanın En Büyük Spor Kulübü olma iddiamızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Bu başarılar, hem Fenerbahçe ailemizin hem de ülkemizin gururu olmaya devam edecek.



Değerli Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, Büyük Fenerbahçe Ailemiz, erkek futbol takımımızın, camiamızın inandığında, taraftarlarımız kenetlendiğinde, aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'nun liderliğinde devre arasında kadromuza kattığımız yeni transferlerimizle, hedefimize daha güçlü adımlarla ilerliyoruz.



En büyük gücümüz, büyük Fenerbahçe taraftarının bitmek bilmeyen desteğiyle sezon sonunda, hep birlikte şampiyonluk ipini göğüsleyeceğimize yürekten inanıyoruz. Avrupa arenasında Perşembe akşamı Anderlecht karşısında elde ettiğimiz galibiyetin özgüveniyle, rövanşta da istediğimiz sonucu alıp bir üst tura yükseleceğiz inşallah.



Fenerbahçemiz, tarihine ve büyüklüğüne yakışır şekilde yoluna devam edecek. Bu duygularla, yarın sahamızda oynayacağımız Kasımpaşa maçında takımımıza başarılar diliyorum. İnancımız tam, kenetlenerek mücadeleye devam edeceğiz!



Ayrıca Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımıza da yarın oynayacakları Türkiye Kupası Finalinde başarılar diliyorum. Son olarak, 25 Şubat tarihinde gerçekleşecek derbi müsabakasında milyonlarca sarı lacivert kalp ekranları başında, futbol takımımız ve teknik kadromuz sahada, 2500'e yakın büyük taraftarımız da stadyumda susmadan, yorulmadan takımızı destekleyeceğiz ve Allah'ın izniyle galip gelerek yolumuza devam edeceğiz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum."