Burak Elmas, PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı PFDK'ya sevketti.



İşte TFF Hukuk Kurulu'ndan yapılan açıklama:



"GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı BURAK ELMAS'ın 20.08.2021 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapmış olduğu ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."



Burak Elmas ayrıca, Atakaş Hatayspor maçındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle de PFDK'ya sevkedildi.



TFF Hukuk Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı BURAK ELMAS'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 6/8 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.



FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI 41. MADDE



(1) TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren;



(a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası,



(b) Kulüp yöneticilerine 30 ila 60 gün; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 75 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 35.000.-TL'den 150.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 15.000.-TL'den 70.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 13.000.-TL'den 25.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 8.500.-TL'den 15.000.-TL'ye kadar para cezası,



(c) Görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası, verilir.



(2) Müsabaka görevlileri dışında kalan kişilere tükürenlere 4 ila 6 müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilir. Bu fiilin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 8 ila 12 müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 90 ila 180 gün hak mahrumiyeti cezası verilir.



(3) Birinci fıkrada belirtilen eylemlerin kulüplerin basın yayın organları (özellikle resmi internet siteleri, kulüp televizyonları) veya sosyal medya hesapları aracılığı ile gerçekleştirilmesi halinde kulüplere Süper Lig için 100.000.-TL'den 300.000.-TL'ye kadar, 1. Lig için 55.000.-TL'den 150.000.-TL'ye kadar, 2. Lig için 30.000.-TL'den 55.000.-TL'ye kadar, 3. Lig için 15.000.-TL'den 30.000.-TL'ye kadar para cezası, ayrıca açıklamanın herhangi bir isim belirtilmeksizin veya yönetim kurulu tabiri kullanılarak gerçekleştirilmesi halinde açıklamayı yapan kulübün başkanına da 1. fıkranın (b) bendine göre ceza verilir.



(4) Bu maddede yer alan müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve hak mahrumiyeti cezaları para cezasına çevrilemez.



