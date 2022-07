"ADANASPOR GÜVEN DUYGUSUNU HİSSETTİRDİ"

Almanya'da Borussia Dortmund ve Karlsruhe gibi köklü kulüplerde oynayan, geride bıraktığımız günlerde ise TFF 1. Lig ekibi Adanaspor ile sözleşme imzalayan 25 yaşındaki sağ bek Burak Can Çamoğlu,öncelikle Adanaspor ile birlikte başarılı işler yapmak istediğini ve ilerleyen dönemlerde Bundesliga'ya dönme hayalinin olduğunu ifade etti. Burak Can Çamoğlu röportajı sizlerle...Hatayspor ile kontratı yenilememe kararı almıştık. 3-4 hafta takımları ve teklifleri gözlemledim. En uygun yer neresi olacak diye düşündüm. Menajerimle görüştük. Başkanımız Bayram Bey beni aradı. Başkanımız, yönetimimiz, teknik heyetimiz bana güven duygusunu hissettirdiler. Bunu çok önemsiyorum. 1+1 yıllık imza attım. Hepimiz adına hayırlı olmasını diliyorum.Pozisyon olarak hiçbir problemim yok. 10 numara da oynamışlığım var. Örnek olarak; Dortmund ve Karslruhe'de bu bölgede oynamıştım. Hocam beni nerede görevlendirirse orada oynarım. Önemli olaran takımın başarısıdır. Adanaspor büyük bir camia. Süper Lig hayali var. İnşallah bu sene çok iyi geçer. Takım arkadaşlarımla da konuşuyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız.Elbette ki takımımızın hedefleri var. Hocamız çok hırslı şekilde bizleri antrenmanlara hazırlıyor. Play-off ya da direkt çıkmak isteriz. Takımda da pozitif bir hava var. İnşallah en kısa sürede Adanaspor hak ettiği yerde olur.Almanya'da geçti altyapı dönemim. Alman disiplinini futboluma uygulamaya çalışıyorum. Adanaspor'da da aynı anlayışı uygulamaya çalışıyorum. Futbolcuların her zaman inişli çıkışlı dönemi olabilir. Burada genç ve tecrübeli oyuncular var. Genç oyunculara da iyi örnek olmaya çalışıyorum. Disiplin ve istikrar çok önemli.Hoca ile çok iyi bir iletişim kurduğumuzu düşünüyorum. Mustafa Kaplan pres yaptırmayı seviyor. Hızlı bir şekilde top oynamamızı istiyor. Agresif bir Adanaspor izlettirmek istiyoruz. Takım oyununa hocamız dikkati çekiyor.İleride bir gün Bundesliga'da oynamayı elbette hayal ediyorum! Onun için de çalışıyoruz. Dortmund'un hayalini her zaman kuruyorum. Şu andaki önceliğim tabii ki Adanaspor. Buraya maksimum katkı vermek istiyorum. İleride bir gün Dortmund neden olmasın?Burada kendimi göstereceğim. Adanaspor ile Süper Lig'de de oynamak isterim. U20'ye kadar milli takımda geçmişim var. A Milli Takım hedefim her zaman var. Stefan Kuntz, çok iyi bir teknik adam. A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu gibi hocanın ne istediğini bilen oyuncuları görüyoruz. Takımda tecrübeli oyuncularımız bulunuyor. Kuntz ile ciddi bir değişim yaşanıyor. İnşallah A Milli Takım her alanda başarılı olur.Beşiktaş'ta oynayan Fransız oyuncu Valentin Rosier çok iyi bir oyuncu. Kendisine karşı da oynadım. İyi oyuncular var elbette. Yine Avrupa futbolundan örnek vermek gerekirse Manchester City'den Kyle Walker'ı beğeniyorum. En iyi sağ beklerden biri bana göre.Lewandowski'nin Barcelona'ya gitmesi bana göre sürprizdi. Lewa'nın City'ye gitmesini bekliyordum ben. Pep Guardiola tanıyordu, istiyordu diye biliyorum. Kim şampiyon olur? Kestirmeden söyleyeyim (gülerek). Bayern Münih bu sene yine şampiyon olur. Kalbim Dortmund olsun istiyor tabi. Çünkü Dortmund'u çok seviyorum.Röportaj için ben teşekkür ederim. Taraftarlarımıza net bir mesajım var. Biz futbolcular olarak taraftarlarımıza güzel maçlar izlettirmek istiyoruz. Onların gönlünü hoş tutmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Taraftarlarımızı mutlu edeceğiz. İnşallah başarı dolu bir sezon geçiririz.