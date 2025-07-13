Abraham'dan Orkun'a mesaj

Beşiktaş'ın yeni sezon kapsamındaki transferleri şimdiden kaynaşmaya başladı.
Tammy Abraham, sosyal medya üzerinden Orkun Kökçü ile birlikte oldukları bir videoyu ve altına "Hoş geldin kardeşim" yazdı.
Abraham'ın paylaşımını karşılıksız bırakmayan Orkun Kökçü ise "Teşekkürler kardeşim. Hadi şimdi birlikte harika anlar yaşayalım" diyerek cevap verdi.
Tammy Abraham, sosyal medya üzerinden Orkun Kökçü ile birlikte oldukları bir videoyu ve altına "Hoş geldin kardeşim" yazdı.
Abraham'ın paylaşımını karşılıksız bırakmayan Orkun Kökçü ise "Teşekkürler kardeşim. Hadi şimdi birlikte harika anlar yaşayalım" diyerek cevap verdi.