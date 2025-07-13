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Abraham'dan Orkun'a mesaj

Beşiktaş'ın yeni transferleri Tammy Abraham ve Orkun Kökçü, sosyal medya üzerinden birbirleri ile alakalı paylaşımda bulundular.

calendar 13 Temmuz 2025 15:04
Fotoğraf: bjk.com.tr
Abraham'dan Orkun'a mesaj
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Beşiktaş'ın yeni sezon kapsamındaki transferleri şimdiden kaynaşmaya başladı.

Tammy Abraham, sosyal medya üzerinden Orkun Kökçü ile birlikte oldukları bir videoyu ve altına "Hoş geldin kardeşim" yazdı.

Abraham'ın paylaşımını karşılıksız bırakmayan Orkun Kökçü ise "Teşekkürler kardeşim. Hadi şimdi birlikte harika anlar yaşayalım" diyerek cevap verdi.

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