13 Temmuz
Chelsea-PSG
22:00
13 Temmuz
Bryne-Vaalerenga
15:30
13 Temmuz
FK Haugesund-KFUM
18:00
13 Temmuz
Kristiansund BK-Sarpsborg 08
18:00
13 Temmuz
Rosenborg-Hamarkameratene
18:00
13 Temmuz
Stroemsgodset-Tromsoe
18:00
13 Temmuz
Brann-Viking
20:15
13 Temmuz
I. Rivadavia-Newell's
22:30

Denizlispor, oyuncularını tutamıyor

Eski Süper Lig ekiplerinden olan ve tarihinde ilk kez amatör lige düşen Denizlispor, oyuncularını elinde tutma konusunda sıkıntı çekiyor.

calendar 13 Temmuz 2025 13:56
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Denizlispor, oyuncularını tutamıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Tarihinde ilk kez amatör lige düşen Denizlispor'un altyapı patentli genç oyuncuları transferde kapışıldı.

Transfer yasağı nedeniyle Süper Lig'den düştüğü 2021 yılından beri kadrosunu takviye edemeyip paraşütsüz amatöre gerileyen yeşil-siyahlıların eldeki genç futbolcuları da yuvadan uçtu.

Denizlispor'da Berkant Gündem, 2'nci Lig ekibi Ankaraspor'a satıldı. Berkant'ın bonservis bedeli açıklanmadı.

Geçen sezonki kadrodan gençler Oktay Kısaoğlu ve Emre Burgaz, 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Yeşil Yalova FK'ya verildi. İki oyucudan elde edilen gelirle ilgili bilgi de paylaşılmadı.

Denizlispor'da U16 takımında görev yaparak U15 Milli Takımı'nda da oynayan geleceğin yıldız adayı Mehmet Ali Şaşmaz'ın ise 500 bin TL bonservis karşılığı Trabzonspor altyapısına transfer olduğu öğrenildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.