Tarık Çetin, Fenerbahçe'ye geri dönüyor!

Avrupa'daki kadro kotası için altyapıdan yetişen isimlere yönelen Fenerbahçe, eski futbolcusu Tarık Çetin'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
FENERBAHÇE ANLAŞTI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertliler, Rizespor ile sözleşmesi sona eren Tarık Çetin ile anlaşma sağladı. 28 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye bir yıllık imza atması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen 28 yaşındaki kaleci, takımın Portekiz'de yapacağı kampa katılacak.
FENERBAHÇE'DEN RİZESPOR'A
Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Tarık Çetin, 2019 yılında Vedat Muriqi transferinde Rizespor'a gitmişti. Tarık, transferin resmiyet kazanmasıyla birlikte 6 yıl sonra Fenerbahçe'ye geri dönecek. 28 yaşındaki eldivenin, Dominik Livakovic ve İrfan Can Eğribayat'ın ardından Fenerbahçe'de üçüncü kaleci olarak görev yapması bekleniyor. Tarık Çetin'i 3. kaleci olarak düşünen Fenerbahçe, tecrübeli kalecinin altyapıdan yetişmesi nedeniyle Avrupa kupalarında kadroya ekstra bir oyuncu ekleme hakkı kazanacak.
Rizespor'da geçen sezon 15 maçta kaleyi koruyan Tarık Çetin, kalesinde 23 gol gördü. Tarık Çetin, 2 maçta kalesini gole kapattı.
FENERBAHÇE ANLAŞTI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertliler, Rizespor ile sözleşmesi sona eren Tarık Çetin ile anlaşma sağladı. 28 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye bir yıllık imza atması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen 28 yaşındaki kaleci, takımın Portekiz'de yapacağı kampa katılacak.
FENERBAHÇE'DEN RİZESPOR'A
Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Tarık Çetin, 2019 yılında Vedat Muriqi transferinde Rizespor'a gitmişti. Tarık, transferin resmiyet kazanmasıyla birlikte 6 yıl sonra Fenerbahçe'ye geri dönecek. 28 yaşındaki eldivenin, Dominik Livakovic ve İrfan Can Eğribayat'ın ardından Fenerbahçe'de üçüncü kaleci olarak görev yapması bekleniyor. Tarık Çetin'i 3. kaleci olarak düşünen Fenerbahçe, tecrübeli kalecinin altyapıdan yetişmesi nedeniyle Avrupa kupalarında kadroya ekstra bir oyuncu ekleme hakkı kazanacak.
Rizespor'da geçen sezon 15 maçta kaleyi koruyan Tarık Çetin, kalesinde 23 gol gördü. Tarık Çetin, 2 maçta kalesini gole kapattı.