West Ham, Diouf transferinde mutlu sona ulaştı

Premier League ekibi West Ham United, Slavia Prag'ın genç sol beki El Hadji Malick Diouf'un transferi için kulübüyle tam anlaşmaya vardı.



Santi Aouna'nın haberine göre İngiliz kulübü, oyuncuyu önümüzdeki hafta sağlık kontrollerinden geçirecek.



West Ham United'ın, Slavia Prag'a transfer için 22 milyon euro bonservis bedeli ve şarta bağlı bonuslar ödeyeceği bildirildi.





Diouf'un, Slavia Prag formasıyla bugün son maçına çıkacağı ve karşılaşmanın ardından takım arkadaşlarına veda edeceği belirtildi. 20 yaşındaki Senegalli savunmacı, Slavia Prag'daki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.





Genç oyuncunun transferinin, sağlık kontrollerinin ardından resmiyet kazanması bekleniyor.