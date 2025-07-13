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Chelsea - PSG Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | Chelsea - PSG Maçı Canlı İzle Şifresiz Nereden İzlenir?
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2025 14:50 -
Güncelleme Tarihi:
13 Temmuz 2025 14:50
Chelsea - PSG Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | Chelsea - PSG Maçı Canlı İzle Şifresiz Nereden İzlenir?
Chelsea - PSG TRT 1 Tabii Spor canlı izle şifresiz | Chelsea - PSG maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasa dışıdır. Şifresiz olarak TRT Tabii Spor'dan canlı izlenebilecek olan Chelsea - PSG maçının muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Chelsea - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Chelsea - PSG maçı canlı yayın izleme detayları...
Chelsea - PSG maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT Tabii Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.CHELSEA - PSG MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
CHELSEA - PSG MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZCHELSEA - PSG MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadelede Chelsea ile PSG karşı karşıya gelecek. Yarı finalde Chelsea, rakibi Fluminense takımını 2-0 yenerek adını finallere yazdırdı. PSG ise yarı finalde eşleştiği Real Madrid'i 4-0 gibi kesin bir galibiyetle eledi.Tarihinde ilk defa Kulüpler Dünya Kupası'nda kupa mücadelesi verecek olan Fransa temsilcisi PSG, geçen sezonun UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonu Chelsea karşısına çıkıyor. Chelsea bu turnuvadaki ikinci kupasını kazanmak için sahada olacak.Maç, ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda oynanacak. Bu kritik karşılaşma, futbolseverler için Tabii ve TRT 1 kanallarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.CHELSEA - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?Chelsea PSG maçı 13 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'da oynanacak.CHELSEA SON DURUMChelsea, yarı finalde rakibi Fluminense takımını 2-0 yendi ve adını finallere yazdırdı.PSG SON DURUMPSG, yarı finalde eşleştiği Real Madrid'i 4-0 gibi kesin bir galibiyetle eledi.CHELSEA - PSG MUHTEMEL 11'LERChelsea: Sanchez, James, Calobah, Colwill, Cucurella, Caicedo, Fernandez, Palmer, Nkunku, Neto, DelapPSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele
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