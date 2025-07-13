Juventus'a 35 milyon euro'luk transfer yanıtı

Juventus, yollarını ayırmak istediği Douglas Luiz yerine yeni hedefini belirledi.



İtalyan ekibi, Douglas Luiz yerine Wolverhampton'dan Andre ile ilgileniyor.



Sky'da yer alan habere göre, Wolverhampton, Juventus'un ilgilendiği 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için 35 milyon euro bonservis bekliyor.



Andre, Wolverhampton'da geçen sezon 36 maçta süre buldu.



Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Andre'nin kulübü Wolverhampton ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.



