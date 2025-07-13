Lamine Yamal'ın yeni yaş dileği: Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi!

Barcelona ve İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal, 18. yaş gününde kendisi için ne dilediğini açıkladı.



Bugün 18 yaşına giren Yamal, kulüp kanalına verdiği röportajda şunları söyledi:



"16 ve 17 yaşımda kazandığım şeyleri yeniden kazanmak isterim. Eksik kalan kupalar ise Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi. Karakterim bana sahaya çıkıp kazanmam gerektiğini söylüyor.



Bunu fazla düşünmüyorum, önümde hâlâ uzun yıllar var. Ama ben şimdi kazanmak istiyorum ve bunun için elimde ne varsa vermeye hazırım.



Taraftarlarımıza şunu söylemek isterim: Oyunun içindeyiz, mücadele edeceğiz. Şüphesiz Şampiyonlar Ligi'ni evimize getireceğiz."



