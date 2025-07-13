Barcelona ve İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal, 18. yaş gününde kendisi için ne dilediğini açıkladı.
Bugün 18 yaşına giren Yamal, kulüp kanalına verdiği röportajda şunları söyledi:
"16 ve 17 yaşımda kazandığım şeyleri yeniden kazanmak isterim. Eksik kalan kupalar ise Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi. Karakterim bana sahaya çıkıp kazanmam gerektiğini söylüyor.
Bunu fazla düşünmüyorum, önümde hâlâ uzun yıllar var. Ama ben şimdi kazanmak istiyorum ve bunun için elimde ne varsa vermeye hazırım.
Taraftarlarımıza şunu söylemek isterim: Oyunun içindeyiz, mücadele edeceğiz. Şüphesiz Şampiyonlar Ligi'ni evimize getireceğiz."
Lamine Yamal'ın yeni yaş dileği: Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi!
Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, 18 yaşına girdi. Genç yıldız, yeni yaşı için ne dilediğini açıkladı.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Toni Kroos'tan Arda Güler yorumu: "Liderlik için doğru zaman"
-
9
Xabi Alonso, yeni stoper istiyor!
-
8
Napoli'nin, Galatasaray'ın tekliflerini reddetme nedeni belli oldu
-
7
Galatasaray'da gündem yeniden Tchatchoua!
-
6
ABD'de dev final: Chelsea - Paris Saint-Germain
-
5
Archie Brown, İtalya'da gündem oldu!
-
4
Galatasaray'dan ayrılığa izin yok!
-
3
Diego Carlos için transfer gelişmesi!
-
2
Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmedi!
-
1
Beşiktaş'ta harekat: Jack Grealish
- 15:06 Lamine Yamal'ın yeni yaş dileği: Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi!
- 15:04 Abraham'dan Orkun'a mesaj
- 15:00 West Ham, Diouf transferinde mutlu sona ulaştı
- 14:55 Trabzonspor'a yeni stoper: Souttar
- 14:42 Garnacho, Suudi Arabistan'ı reddetti!
- 14:40 Beşiktaş, Devon Dotson'u kadrosuna kattı
- 14:32 Douglas Luiz için Everton ve Fulham devrede
- 14:25 Fenerbahçe'ye Bissouma'da zorlu rakip!
- 14:14 Ankara Keçiörengücü, Mexer ve İbrahim Akdağ'ı transfer etti
- 14:09 Chamberlain için flaş iddia: İngiltere'ye dönüş!
- 14:03 Lincoln Henrique, Brezilya'ya dönebilir
- 13:56 Denizlispor, oyuncularını tutamıyor
- 13:53 Real Madrid'de Nico Paz kararı
- 13:52 Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de superpole yarışını da kazandı
- 13:46 Luka Modric, Milan için geliyor!
- 13:45 Muğlaspor'da Fatih'ten imza
- 13:42 Göztepe'de kaleci arayışı sürüyor
- 13:41 Juventus'a 35 milyon euro'luk transfer yanıtı
- 13:37 Ayvalıkgücü Barış transferini tamamladı
- 13:34 Roberto Firmino, Katar'a gidiyor
- 13:27 Denis Draguş, Eyüpspor yolunda!
- 13:26 Tire 2021 FK'da Ufuk Uysal tamam, transfer başladı
- 13:24 Hataylı milli yüzücü Köseoğlu, hayatını kaybetti
- 13:17 Kocaelispor forvetini İtalya'da buldu
- 13:16 Rashford'dan Al Nassr'a ret!
- 13:10 Baniya, Trabzonspor'da gözden çıkarıldı!
- 13:05 Beşiktaş'ta kaleye yatırım
- 12:57 Antalyaspor, Poyraz Efe için resmi teklifte bulundu
- 12:51 Otizmli ve işitme engelli yüzücü yeni başarılara babasıyla hazırlanıyor
- 12:45 Özel Sporcular Down Judo Milli Takımı, İsveç'te 8 altın madalya kazandı
- 12:43 Göztepe'de Taha Altıkardeş'e yeni sözleşme
- 12:43 Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun alternatifini belirledi!
- 12:42 Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda son gün müsabakaları başladı
- 12:41 Sacha Boey yerine Malo Gusto
- 12:34 Göztepe'nin hedefi Bartuğ Elmaz
- 12:21 Göztepe'den kaleci hamlesi
- 12:18 Toni Kroos'tan Arda Güler yorumu: "Liderlik için doğru zaman"
- 12:16 Galatasaray'a sürpriz on numara: Lucas Beltran!
- 12:13 Beşiktaş'a yeşil ışık: Danilho Doekhi
- 12:07 Fenerbahçe tarihinin dördüncü İngiliz futbolcusu Archie Brown
- 11:58 Miha Zajc, Dinamo Zagreb yolcusu!
- 11:57 Ahmetcan Kaplan'dan Galatasaray'a yeşil ışık
- 11:47 Orkun Kökçü, sağlık kontrolünden geçti
- 11:14 Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmedi!
- 11:09 Beşiktaş'ta harekat: Jack Grealish
- 10:44 Diego Carlos için transfer gelişmesi!
- 10:25 Archie Brown, İtalya'da gündem oldu!
- 10:24 Galatasaray'da gündem yeniden Tchatchoua!
- 09:59 Galatasaray'dan ayrılığa izin yok!
- 09:55 Beşiktaş'ta şölen günü: Orkun Kökçü
- 09:52 Beşiktaş'ta Godst gündemde!
- 09:43 Marco Asensio'nun Fenerbahçe'yi tercih nedeni
- 09:34 Galatasaray'da "Yeni transfer" Zaniolo!
- 09:31 Fenerbahçe'nin Bissouma'ya teklifi!
- 09:22 Galatasaray'ın teminat çözümü: Osimhen
- 00:56 Beşiktaş'ın rakibi Admira Wacker
- 00:51 Filenin Sultanları'nın rakibi Sırbistan
- 00:47 Wimbedon'da final zamanı: Alcaraz - Sinner
- 00:42 ABD'de dev final: Chelsea - Paris Saint-Germain
- 00:19 Osman Zeki Korkmaz'dan Süper Lig mesajı
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL