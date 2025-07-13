13 Temmuz
Chelsea-PSG
22:00
13 Temmuz
Bryne-Vaalerenga
15:30
13 Temmuz
FK Haugesund-KFUM
18:00
13 Temmuz
Kristiansund BK-Sarpsborg 08
18:00
13 Temmuz
Rosenborg-Hamarkameratene
18:00
13 Temmuz
Stroemsgodset-Tromsoe
18:00
13 Temmuz
Brann-Viking
20:15
13 Temmuz
I. Rivadavia-Newell's
22:30

Lamine Yamal'ın yeni yaş dileği: Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi!

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, 18 yaşına girdi. Genç yıldız, yeni yaşı için ne dilediğini açıkladı.

calendar 13 Temmuz 2025 15:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Lamine Yamal'ın yeni yaş dileği: Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Barcelona ve İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal, 18. yaş gününde kendisi için ne dilediğini açıkladı.

Bugün 18 yaşına giren Yamal, kulüp kanalına verdiği röportajda şunları söyledi:

"16 ve 17 yaşımda kazandığım şeyleri yeniden kazanmak isterim. Eksik kalan kupalar ise Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi. Karakterim bana sahaya çıkıp kazanmam gerektiğini söylüyor.

Bunu fazla düşünmüyorum, önümde hâlâ uzun yıllar var. Ama ben şimdi kazanmak istiyorum ve bunun için elimde ne varsa vermeye hazırım.

Taraftarlarımıza şunu söylemek isterim: Oyunun içindeyiz, mücadele edeceğiz. Şüphesiz Şampiyonlar Ligi'ni evimize getireceğiz."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.