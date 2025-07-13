Haber Tarihi: 13 Temmuz 2025 14:10 - Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2025 14:10

LGS itiraz nasıl ve nereden yapılır? MEB e-itiraz tarihleri

LGS itiraz 2025 süreci gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı. Milyonlarca öğrenci ve veli, sonuçların ilan edilmesinin ardından hem puan bilgilerini öğrenmeye hem de tercih ve itiraz süreçleri hakkında bilgi sahibi olmaya başladı. LGS itiraz nasıl ve nereden yapılır merak ediliyor.

LGS itiraz nasıl ve nereden yapılır? MEB e-itiraz tarihleri
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LGS itiraz 2025 yakından takip ediliyor. Sınav sonucunu beklediği gibi bulmayan adaylar için ise MEB e-İtiraz ekranı erişime açıldı. 2025 yılına özel sınav ve yerleştirme takvimi ile birikte tüm süreçler resmi kaynaklardan kamuoyuna duyuruldu. Peki, LGS itiraz nasıl ve nereden yapılır?

LGS İTİRAZ NASIL YAPILIR?

2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınav sonucuna itiraz etmek isteyen adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı elektronik ortamda işlem yapılmasına imkan tanıyor. Sınav sonuçlarına yönelik itiraz işlemleri yalnızca dijital olarak MEB e-itiraz resmi web sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Adaylar "e-İtiraz" sistemi üzerinden başvuru formunu doldurarak işlemlerini tamamlayabiliyor. İtiraz dilekçeleri fiziki olarak alınmadığı için öğrencilerin internet üzerinden süreci takip etmesi gerekiyor.

LGS İTİRAZ NEREDEN YAPILIR?

LGS sınav sonuçlarına yönelik yapılacak tüm başvurular, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi olan https://odsgm.meb.gov.tr üzerindeki e-İtiraz ekranından gerçekleştiriliyor.

Öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve gerekli kimlik doğrulama bilgileriyle sisteme giriş yaparak, sonuçlara ilişkin itirazlarını elektronik olarak iletebiliyor. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra sistem tarafından verilecek başvuru numarası ile öğrenciler, süreci çevrim içi takip edebiliyor.

LGS İTİRAZ 2025 TARİHLERİ

2025 yılı LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, sınav sonuçlarına itiraz süreci 11 Temmuz 2025 Cuma günü saat 10.00 itibarıyla başladı. Adayların LGS itiraz işlemlerini tamamlamak için 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 12.00'ye kadar süreleri bulunuyor.
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