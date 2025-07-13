Luka Modric, Milan için geliyor!

Milan, Luka Modric transferini bitirmeye hazırlanıyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Luka Modric, pazartesi günü Milan'da sağlık kontrolünden geçecek.
Milan, Hırvat Dünya Yıldızıyla 1 senelik anlaşma imzalayacak.
Daha önce çıkan haberlerde, 39 yaşındaki Hırvat yıldızın Milan'dan sezon başına 3 ila 3.5 milyon euro arasında bir maaş alacağı belirtilmişti.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Luka Modric, pazartesi günü Milan'da sağlık kontrolünden geçecek.
Milan, Hırvat Dünya Yıldızıyla 1 senelik anlaşma imzalayacak.
Daha önce çıkan haberlerde, 39 yaşındaki Hırvat yıldızın Milan'dan sezon başına 3 ila 3.5 milyon euro arasında bir maaş alacağı belirtilmişti.