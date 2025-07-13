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Luka Modric, Milan için geliyor!

Real Madrid'den ayrılan Luka Modric, Pazartesi günü sağlık kontrolleri için Milan'a gidecek.

calendar 13 Temmuz 2025 13:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Luka Modric, Milan için geliyor!
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Milan, Luka Modric transferini bitirmeye hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Luka Modric, pazartesi günü Milan'da sağlık kontrolünden geçecek.

Milan, Hırvat Dünya Yıldızıyla 1 senelik anlaşma imzalayacak.

Daha önce çıkan haberlerde, 39 yaşındaki Hırvat yıldızın Milan'dan sezon başına 3 ila 3.5 milyon euro arasında bir maaş alacağı belirtilmişti.

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