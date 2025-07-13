Lincoln Henrique, Brezilya'ya dönebilir

Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden Lincoln Henrique için önemli bir gelişme yaşandı.
MENAJERİNDEN ÖNERİ
Bolavip'te yer alan habere göre, Brezilyalı futbolcu, menajeri tarafından Vasco da Gama'ya önerildi.
Lincoln Henrique'yi değerlendiren Vasco da Gama ise 26 yaşındaki futbolcuya henüz bir teklifte bulunmadı.
Lincoln Henrique, daha önce Fenerbahçe'den Bragantino ve Hull City'ye kiralanmıştı.
SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR
Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek yıl bitiyor.
MENAJERİNDEN ÖNERİ
Bolavip'te yer alan habere göre, Brezilyalı futbolcu, menajeri tarafından Vasco da Gama'ya önerildi.
Lincoln Henrique'yi değerlendiren Vasco da Gama ise 26 yaşındaki futbolcuya henüz bir teklifte bulunmadı.
Lincoln Henrique, daha önce Fenerbahçe'den Bragantino ve Hull City'ye kiralanmıştı.
SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR
Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek yıl bitiyor.