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Lincoln Henrique, Brezilya'ya dönebilir

Fenerbahçe forması giyen Lincoln Henrique, menajeri tarafından Vasco da Gama'ya önerildi.

calendar 13 Temmuz 2025 14:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Lincoln Henrique, Brezilya'ya dönebilir
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Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden Lincoln Henrique için önemli bir gelişme yaşandı.

MENAJERİNDEN ÖNERİ

Bolavip'te yer alan habere göre, Brezilyalı futbolcu, menajeri tarafından Vasco da Gama'ya önerildi.

Lincoln Henrique'yi değerlendiren Vasco da Gama ise 26 yaşındaki futbolcuya henüz bir teklifte bulunmadı.

Lincoln Henrique, daha önce Fenerbahçe'den Bragantino ve Hull City'ye kiralanmıştı.

SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek yıl bitiyor.

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