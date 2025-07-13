Trabzonspor'a yeni stoper: Souttar

Wagner Pina, Paul Onuachu ve Felipe Augusto'yu kadrosuna katan Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Bordo-mavililer, Rangers forması giyen 28 yaşındaki stoper John Souttar için harekete geçti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Trabzonspor, Souttar için resmi teklifte bulundu.
Rangers'ta geçen sezon 40 maçta süre bulan Souttar, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen İskoç stoperin Rangers ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Bordo-mavililer, Rangers forması giyen 28 yaşındaki stoper John Souttar için harekete geçti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Trabzonspor, Souttar için resmi teklifte bulundu.
Rangers'ta geçen sezon 40 maçta süre bulan Souttar, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen İskoç stoperin Rangers ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.