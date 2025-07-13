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Trabzonspor'a yeni stoper: Souttar

Trabzonspor, Rangers forması giyen 28 yaşındaki stoper John Souttar resmi teklif yaptı.

calendar 13 Temmuz 2025 14:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'a yeni stoper: Souttar
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Wagner Pina, Paul Onuachu ve Felipe Augusto'yu kadrosuna katan Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Bordo-mavililer, Rangers forması giyen 28 yaşındaki stoper John Souttar için harekete geçti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Trabzonspor, Souttar için resmi teklifte bulundu.

Rangers'ta geçen sezon 40 maçta süre bulan Souttar, 1 kez gol sevinci yaşadı.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen İskoç stoperin Rangers ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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